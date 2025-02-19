В погоне за длинным бондом

Первые после разговора президентов России и США аукционы по размещению ОФЗ оказались одними из крупнейших за последние четыре года: их объем превысил 190 млрд руб. При этом Минфин на фоне сохраняющегося спроса действовал более жестко, чем неделей ранее, удовлетворив менее 70% заявок. Инвесторы ожидают смягчения монетарной политики Центробанка и проявляют большой интерес к длинным бумагам, ожидая крупных размещений в ближайшее время.

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Вторую неделю подряд Минфин проводит масштабные заимствования на долговом рынке, пользуясь повышенным интересом инвесторов к облигациям с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). При этом в среду, 19 февраля, несмотря на некоторое снижение спроса — совокупно до 299 млрд руб. против 346 млрд руб. неделей ранее,— министерство более жестко отсекало не удовлетворяющие его заявки. В результате по 14-летнему выпуску было удовлетворено менее двух третей от спроса, по 10-летним — 60%. Общий объем привлечения составил 190,7 млрд руб., что является вторым по величине результатом размещения ОФЗ-ПД с апреля 2021 года.

При этом Минфин сохранил небольшую премию по доходности ко вторичному рынку для участников аукциона. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, при размещении 14-летнего выпуска (средневзвешенная доходность 16,58% годовых) и 10-летнего выпуска (16,52% годовых) премия составила 6 б. п. Неделей ранее премия составляла 5 б. п.

За последние две недели ситуация на долговом рынке облигаций явно улучшилась.

Как отмечает старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитала» Илья Голубов, высокий спрос наблюдается не только на аукционах по гособлигациям, но и на размещениях корпоративных бумаг. В первой половине февраля на фоне повышенного спроса инвесторов «Магнит» увеличил объем размещения с 10 млрд до 46,5 млрд руб., МТС — с 10 млрд до 20 млрд руб.

Основной причиной для такой динамики рынка стал позитивный геополитический фон на фоне возобновившихся активных контактов России и США. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа укрепил надежды участников рынка на возможную деэскалацию (см “Ъ” от 14 февраля).

В конце прошлой недели доходности ОФЗ снизились в среднем на 0,93 п. п., при этом в лидерах снижения оказались длинные выпуски, по которым ставки опустились более чем 1 п. п., до 15–16% годовых. «В отсутствие предложения со стороны Минфина мы могли бы увидеть более высокие цены и низкие доходности в ОФЗ»,— отмечает господин Голубков.

Вместе с тем оптимизм инвесторов сдерживался жесткими заявлениями представителей Банка России по итогам пятничного заседания совета директоров регулятора. Как и ожидали аналитики, ключевая ставка была сохранена на уровне 21%, однако ЦБ довольно сильно повысил прогнозы по инфляции и средней ставке на этот год (см. “Ъ” от 15 февраля). В итоге произошла небольшая коррекция на рынке ОФЗ.

В пользу более длительного удержания высокой ключевой ставки говорят и вышедшие в среду комментарии регулятора по инфляции.

«Для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем ожидалось ранее»,— отмечает ЦБ. Неудивительно, что в таких условиях аналитики ПСБ ждут снижения индекса гособлигаций RGBI с текущих 105,7 до 103–104 пунктов. «Основной позитив от геополитических новостей уже впитан рынком, и на первый план, в отсутствие новых хороших новостей, выйдут ожидания по политике ЦБ, где основная игра инвесторов, скорее всего, развернется ближе к следующему заседанию 21 марта»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Впрочем, спрос на длинные облигации, предлагаемые Минфином, может сохраниться и в таких условиях. «Многие крупные инвесторы начинают ставить на понижение ключевой ставки в этом году, а потому с охотой покупают длинные ОФЗ. Но когда все инвесторы начинают смотреть в одну сторону, купить крупный лот на вторичном рынке становится проблематично, поэтому основным источником таких инвестиций будут аукционы Минфина»,— поясняет руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко. В связи с этим на рынке не исключают, что Минфин может досрочно выполнить квартальный план по заимствованиям, который установлен в размере 1 трлн руб. По оценке Александра Ермака, для его выполнения потребуется привлекать всего по 81 млрд руб. в неделю.

Виталий Гайдаев