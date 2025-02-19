Послы стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России

Постоянные представители 27 стран—членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России, пишут Reuters и Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Новый пакет ограничений предусматривает в том числе запрет импорта первичного алюминия.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что 16-й пакет санкций предусматривает исключения для Будапешта в области использования российской нефти и нефтепродуктов. Ограничения затронут еще 73 судна, которые ЕС считает частью российского теневого флота. После утверждения постпредами новый пакет должны утвердить лидеры стран Евросоюза.

18 февраля, когда состоялись переговоры делегаций России и США, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не станет отменять антироссийские санкции, даже если это сделает Вашингтон. Вслед за этим госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Евросоюз «в какой-то момент» должен присоединиться к переговорам, поскольку вводил санкции против Москвы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Европа не хочет спасать Украину в одиночку».

Лусине Баласян