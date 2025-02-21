Холдинг КВС купил бывшую тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге

«Дом.РФ» подвел итоги аукциона по продаже исторического комплекса бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Его новым владельцем стал инвестиционно-строительный холдинг ГК КВС, говорится в пресс-релизе «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В торгах приняли участие две компании из Санкт-Петербурга. О намерении приобрести объект также заявлял совладелец билетного сервиса Kassir.ru и глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн. Во время торгов он повысил цену до 1,1 млрд руб., но все равно проиграл.

Конечная цена лота составила 1,136 млрд руб. ГК КВС получит участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м. Новый владелец сообщил, что на территории объекта появится музей, а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства.

О планах «Дом.РФ» продать на торгах бывшую тюрьму стало известно осенью 2022 года. Часть сооружений входит в состав объекта культурного наследия, и новый собственник будет обязан выполнять требования по его содержанию. В мае 2023 года СИЗО официально передали акционерному обществу «Дом.РФ».

«Кресты» — одна из самых известных тюрем России. Она была построена в 1884–1889 годах по проекту архитектора Антония Томишко. В ней отбывали заключение революционер Лев Троцкий, поэты Иосиф Бродский, Даниил Хармс, Николай Заболоцкий, будущий маршал Константин Рокоссовский, историк Лев Гумилев.

Подробнее — в материале «Ъ» «На тюрьме не ставят крест».