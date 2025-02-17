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Коммерсантъ FM
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ФСБ раскрыла ущерб по делу задержанного замгубернатора Ростовской области

Замгубернатора—министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского задержали в рамках дела о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286), сообщили в региональном УФСБ. Ущерб по его делу оценивается почти в 156 млн руб.

Заместитель губернатора Ростовской области—министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский

Заместитель губернатора Ростовской области—министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Заместитель губернатора Ростовской области—министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным следствия, преступление было совершено при реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Господин Рачаловский знал, что несколько предприятий были в тяжелом финансовом положении и выделять им господдержку было незаконно. Несмотря на это он поручил оформить им субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Получателей субсидий позднее объявили банкротами, а средства на сумму 155,2 млн руб. были похищены, передает ТАСС.

Константин Рачаловский был задержан сегодня утром, в здании правительства Ростовской области прошли обыски. Это не первое задержание высокопоставленных чиновников в области с ноября 2024 года — также был задержан Виталий Кушнарев, занимавший пост министра транспорта, и министр финансов Лилия Федотова.

Подробности — в публикации «Ъ» «Полномочия министра превысили бюджет».

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