Forland, Brock и другие автомобильные новинки этой недели

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Компания Nissan отказалась от своих гарантийных обязательств в России. Завод по производству грузовиков в Калуге и ряд других структур автоконцерна Volvo в России перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима. Параллельно импортированные машины увеличили долю на российском рынке. Российский автохолдинг «Автотор» запустил производство мало- и среднетоннажных коммерческих электроавтомобилей под брендом Brock. Компания «МБ РУС» совместно с компанией «Автодом» презентовала новый для российского рынка бренд Forland. Группа ГАЗ отозвала иск к Volkswagen о взыскании 15,6 млрд руб. за возмещение ущерба от ухода немецкого автоконцерна с Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде Компания «Соллерс» представила новый пикап ST6. Столичные власти анонсировали новые модели «Москвича».Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за депутатами в избирательных округах закрепят машины, произведенные в России.

День 564-й. 10 сентября. Воскресенье

10.09.2023 17:38

Компания «Соллерс» представила на Восточном экономическом форуме, который стартовал сегодня, 10 сентября, во Владивостоке, новый пикап ST6. Его серийное производство запустят в ближайшее время в Приморском крае.

День 563-й. 9 сентября. Суббота

09.09.2023 21:08

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение по поврежденной части Крымского моста будет запущено 15 сентября.

09.09.2023 14:14

Компания Nissan отказалась от своих гарантийных обязательств в России. Японский автоконцерн подтвердил, что полную ответственность за обслуживание проданных автомобилей теперь несет российский АвтоВАЗ. Именно ему достались активы ушедшего бренда. При этом собеседники “Ъ FM” рассказывают, что не всегда им удается получить возмещение от российского производителя за гарантийный ремонт. Причем это касается не только автомобилей Nissan, но и Renault. о конца месяца участники рынка собираются провести встречу, после которой станет понятно, кто же все-таки должен отвечать перед автовладельцами.

09.09.2023 14:07

Корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост, инцидент произошел в период с 2 по 9 сентября в ходе несения кораблями боевой службы в южной части Керченского пролива.

День 562-й. 8 сентября. Пятница

08.09.2023 14:48

Российский автохолдинг «Автотор» запустил производство мало- и среднетоннажных коммерческих электроавтомобилей под брендом Brock. Автомобили будут производить в сотрудничестве с китайским производителем грузовой техники Foton. Производство запустили на заводе «Автотора» в поселке Переславское в Калининградской области. Компания планирует выпускать две модели автомобилей: Brock 75 массой 7,5 тонны и максимальной мощностью двигателя 115 кВт и Brock 160 массой 16 тонн и мощностью двигателя 160 кВт.

08.09.2023 14:42

Параллельно импортированные машины увеличили долю на российском рынке. В июле 2023 года в стране зарегистрировали свыше 15 тыс. ввезенных таким образом автомобилей, на 15% больше, чем было июне, подсчитали в агентстве «Автостат Инфо». При этом за семь месяцев показатель превысил отметку в 75,5 тыс., и в итоге подобные иномарки заняли 14% от всего объема поставленных на учет. В лидерах по спросу — японские и корейские бренды.

08.09.2023 13:03

Завод по производству грузовиков в Калуге и ряд других структур автоконцерна Volvo в России перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима. Минпромторг подтвердил передачу активов Volvo российскому инвестору.

День 561-й. 7 сентября. Четверг

07.09.2023 00:34

Рынок автокредитования не смог сохранить рекордные темпы роста и в августе впервые за десять месяцев показал снижение — на 5%. Граждане спешили удовлетворить спрос на машины в первые летние месяцы, а после увеличения утилизационного сбора и ключевой ставки снизили активность, отмечают эксперты. На фоне ожидания дальнейшего подорожания автомобилей повторения высоких результатов до конца года участники рынка не ожидают.

07.09.2023 00:34

Власти Татарстана планируют на пять лет освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Татарстан занимает второе после Москвы место по числу зарядных станций для электротранспорта, но оборудование не приносит прибыли — в регионе всего 300 электрокаров. Благодаря новой льготе власти ожидают, что к 2030 году региональный автопарк электрических автомобилей увеличится более чем в десять раз.

День 560-й. 6 сентября. Среда

06.09.2023 10:31

Компания «МБ РУС» совместно с компанией «Автодом» на выставке Comtrans-2023 презентовала новый для российского рынка бренд Forland. Новая марка будет представлена малотоннажными и среднетоннажными шасси Forland 3, Forland 5, Forland 8 и Forland 12 полной массой от 3,5 до 12 тонн.

06.09.2023 08:26

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за депутатами в избирательных округах закрепят машины, произведенные в России. Этот вопрос обсудят на заседании Совета Госдумы 18 сентября. По его словам, такой подход «поможет развитию отечественного автопрома». При этом в Москве депутаты будут пересаживаться на отечественные авто по мере выбытия иномарок.

06.09.2023 01:00

Рынок автомобилей с пробегом в августе продолжил наращивать объемы — спрос, по данным маркетплейсов, оказался на 3% выше, чем в предыдущем месяце. Средняя цена подержанного автомобиля также продолжает медленно расти. Аналитики считают, что тренд сохранится и в будущие месяцы, но ажиотажного роста продаж не будет — сегмент новых автомобилей пока слишком мал, чтобы относительно новые машины вновь стали активно выходить на рынок б/у.

День 559-й. 5 сентября. Вторник

05.09.2023 17:59

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России британской НПО International Transport Workers Federation. Организация, как сказано на ее сайте, объединяет 740 профсоюзов работников транспорта из более чем 150 стран.

05.09.2023 17:04

АвтоВАЗ объявил о запуске специализированного автомобильного банка АО «Авто Финанс Банк». Он создан на базе РН-банка, который АвтоВАЗ приобрел у альянса Renault—Nissan—Mitsubishi, сообщила пресс-служба российской компании.

05.09.2023 13:54

Группа ГАЗ отозвала иск к Volkswagen о взыскании 15,6 млрд руб. за возмещение ущерба от ухода немецкого автоконцерна с Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде, следует из карточки дела на сайте картотеки арбитражных дел. В июле Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение между компаниями. Его детали не раскрываются.

05.09.2023 12:42

На российский авторынок понаедут новые «Москвичи» — линейка одноименного столичного автозавода пополнилась еще одной моделью. 4 сентября на предприятии начали собирать седан «Москвич 6», который будет доступен в трех комплектациях и с двумя видами двигателя. Впрочем, стоимость машины пока неизвестна, а ее продажи стартуют не раньше середины осени.

Столичные власти анонсировали еще две модели «Москвича». Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в следующем году на предприятии начнут производить кроссоверы «Москвич 5» и «Москвич 8». Правда, как и предыдущие модели, предстоящие новинки отечественного автопрома будут перелицованными версиями китайских машин.

05.09.2023 11:45

Центробанк в 17 раз увеличил тарифы ОСАГО для грузовиков из «недружественных стран». Речь идет, например, о фурах, которые зарегистрированы на иностранных физических или юридических лиц и которые временно заезжают на территорию России. Как говорится в указании ЦБ, это связано с тем, что с 1 июля российские международные страховые полисы — «Зеленые карты» — не действуют за рубежом, а иностранные — в России.

05.09.2023 10:00

В августе продажи новых легковых автомобилей превысили 100 тыс. штук — за месяц было реализовано 109,7 тыс. машин. Топ марок: Lada, Chery, Haval и Geely. Авторынок на фоне роста модельного разнообразия на нем, в том числе расширения предложения седанов, такими темпами выйдет на уровень в 1 млн машин к концу года.

05.09.2023 00:01

Если верить статистическим данным, Россия входит в пору электромобилизации: продажи демонстрируют рост на 400%, а новости о появлении производства «зеленых» машин появляются едва ли не каждый месяц.

05.09.2023 00:01

Российский автомобильный рынок растет более быстрыми темпами, чем предполагалось. По итогам первого квартала оптимистичным прогнозом итогов года выглядели 800 тыс. Сейчас 1 млн новых легковых автомобилей за 2023 год кажется вполне реальным. И это несмотря на то, что средневзвешенная цена машины к августу приблизилась к 3 млн руб.

05.09.2023 00:01

На российском рынке осталось всего два автомобиля, которые можно купить новыми, отдав меньше 1 млн руб. Это Lada Granta, ведущая родословную от советской «восьмерки», и классическая Niva, которой стукнуло уже 46 лет. Даже старый добрый «УАЗ» вам отдадут не меньше чем за 1,19 млн руб.

День 558-й. 4 сентября. Понедельник

04.09.2023 21:19

Бывший гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин назначен на должность замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Распоряжение о служебном контракте сроком на пять лет подписал столичный мэр Сергей Собянин. В декабре 2012 года Дмитрий Пронин был назначен на ту же должность.

04.09.2023 20:08

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры, нацеленные на приоритетное использование чиновниками отечественных автомобилей. Поручение составлено по итогу встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа.

04.09.2023 16:37

В 2024 году завод «Москвич» в Москве начнет выпуск двух новых моделей автомобилей, о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время запуска в производство седана «Москвич 6».

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