Автомобильный рынок покатился в гору

Российский автомобильный рынок растет более быстрыми темпами, чем предполагалось. По итогам первого квартала оптимистичным прогнозом итогов года выглядели 800 тыс. Сейчас 1 млн новых легковых автомобилей за 2023 год кажется вполне реальным. И это несмотря на то, что средневзвешенная цена машины к августу приблизилась к 3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российский авторынок учится выживать в новых условиях, и это у него получается лучше, чем можно было предположить. Эксперт авторынка Сергей Наумовский, открывая конвенцию ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД), отметил: «Во всех сложностях есть возможности». Осталось выяснить, что именно изменилось на российском авторынке и какие возможности используют российские продавцы автомобилей, чтобы преодолеть возникшие сложности.

На дне

В 2022 году российский рынок новых автомобилей провалился примерно на десятилетия назад: продажи составили 626 181 легковой автомобиль. Это наименьший результат за всю историю наблюдений: Ассоциация европейского бизнеса начала собирать данные и публиковать отчеты о продажах автомобилей иностранных марок в 2006 году, и уже тогда их было продано чуть более 1 млн. Агентство «Автостат», которое собирает данные о продажах и регистрации автомобилей, кстати, было основано в том же году.

В 1990-е годы российская автомобильная промышленность, тогда еще не разбавленная сборкой иномарок, выпускала более 1 млн автомобилей, из которых не менее 700 тыс.— легковых, и большая их часть продавалась внутри страны. Так что уровень 2022 года, похоже, стал абсолютным отрицательным рекордом за всю историю автомобильного рынка Российской Федерации.

Положительный рекорд был достигнут в 2012 году, когда в России было продано 2 935 111 легковых и легких коммерческих автомобилей, немного превысив результат 2008 года (2,918 млн), и Россия по продажам новых легковых автомобилей вплотную приблизилась к европейскому лидеру — Германии (3 082 504). После этого продажи в России только снижались.

Возвращение к росту

В 2022 году Россию покинули 46 автомобильных брендов. Однако достижение дна хорошо тем, что далее возможен только рост. Нынешний президент РоАД Алексей Подщеколдин на своей первой пресс-конференции в марте сказал, что если в начале года прогнозы продаж были на уровне 700 тыс., то уже по итогам первого квартала он считает вполне возможным результатом года 800 тыс. или даже больше. Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, комментируя итоги первого квартала, сказал, что он оптимист и верит в миллион. Судя по итогам июля, его оптимизм оказался верным.

За семь месяцев 2023 года в России было приобретено и поставлено на учет 497,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 28% больше, чем за тот же период прошлого года. По предварительным оценкам, продажи в августе стали рекордными за все последние месяцы и достигли 107 тыс., так что уже по итогам восьми месяцев итог 2022 года почти достигнут. Обычно на автомобильном рынке худшие месяцы — январь, февраль и какой-то один из летних, а период с сентября по декабрь для дилеров горячее время. Исходя из этого, вполне вероятно сохранение достигнутого уровня более 100 тыс. в месяц в оставшиеся четыре месяца года и даже его превышение. Таким образом, достичь 1 млн проданных машин к концу года вполне реально. Тем самым рынок повторит показатели 2000 года — но в нынешних условиях и это хороший результат.

Восточный экспресс

Dongfeng — название первого китайского легкового автомобиля СA71. Оно переводится как «Ветер с востока», и в 1969 году стало названием Dongfeng Motor Corporation, которая, впрочем, не имеет отношения к Первому автомобильному заводу (ныне известный нам как FAW — First Automotive Work), который сделал CA71 65 лет назад, в мае 1958 года. Фразой «Ветер с востока побеждает ветер с запада» Мао Цзэдун в 1957 году оценил ситуацию с освоением космоса, в которой СССР тогда опередил США. Создатели китайских автомобилей решили использовать это образное выражение и, можно сказать, предсказали будущее: в 2009 году в континентальном Китае было произведено 13,8 млн автомобилей. КНР стала крупнейшим автопроизводителем мира.

В 2022 году там было сделано 23,8 млн легковых автомобилей, 3,2 млн коммерческих. БОльшую часть из произведенных в КНР автомобилей продают на внутреннем рынке, на экспорт в 2022 году ушли 3,1 млн, из них 2,5 млн легковых. По физическому объему экспорта автомобилей КНР входит в первую тройку экспортеров в мире, уступая только Японии, хотя пока занимает пятое место по экспорту автомобилей в денежном выражении. Китайские марки премиум-сегмента не очень воспринимаются зарубежными покупателями — для этого необходимо время, чтобы сформировать и закрепить репутацию. Но по экспорту автомобилей в физическом выражении в текущем году КНР, скорее всего, станет мировым лидером.

Сейчас именно китайские производители доминируют на российском рынке, который для них освободили европейские, корейские и японские компании, подчинившиеся решениям правительств своих стран. Уже за первое полугодие 2023 года китайских автомобилей в России было продано примерно вдвое больше, чем за весь 2022-й, когда российские покупатели получили 162 тыс. легковых и коммерческих автомобилей. В июле 2023 года в России было продано 49 741 китайский легковой автомобиль — это 52% от общего объема продаж.

Новизна как элемент успеха

Первые китайские автомобили в Россию привезли предприниматели из Новосибирска в 2003 году. В 2005-м открылось официальное представительство государственной компании Chery Motors — ныне лидера российского рынка среди иномарок.

До 2021 года доля китайских производителей на российском рынке колебалась в диапазоне от 1% до 4%. В 2021 году вследствие пандемии возник дефицит автомобилей, и многие покупатели вынуждены были обратить внимание на китайские бренды, которые до этого не воспринимали как конкурентов более привычных марок из Европы, Японии, Кореи и США. И обнаружили, что китайский автопром значительно изменился за 15 лет: он не просто стал крупнейшим в мире по числу выпущенных автомобилей, но и вырос качественно.

К этому времени почва на рынке была уже «взрыхлена»: с одной стороны, китайские марки перестали быть редкостью на улицах, а с другой — новые модели выглядели лучше прежних и если и отличались от европейских корейских или японских, то примерно в той же степени, в какой те различались между собой. Более того, китайские модели были в чем-то смелее: производители из КНР, с одной стороны, научились — не без помощи специалистов из более опытных в автомобилестроении стран — создавать вполне современные конструкции, а с другой — гораздо смелее экспериментируют с дизайном и интеграцией современной электроники в салон.

В июле 2023 года доля китайских марок на российском рынке превысила половину: они заняли 52%. Бренд Chery стал вторым после Lada и лидером не только среди китайских брендов, но и вообще среди импортных, поставив за месяц РФ 10 735 автомобилей. Если посчитать и дочерние марки Chery, также представленные в России,— а это Exceed, Omoda, Kaiyi и Jetour, то сумма составит 20 497. Доля Lada с ее 27 378 автомобилями в июле — 28,6%, у группы Chery — 21,4%, из них у самой марки Chery — 12,2%. Следующая за ней Geely продала 8785 автомобилей, и это 9,2%.

Дорогие «электрички»

Geely также планирует расширение гаммы представленных в России брендов, но не за счет принадлежащих ей европейских Volvo и Lotus, которые попадают под санкции, а с помощью электромобилей Zeekr, который уже продаются в Европе. Это премиальный бренд — хэтчбек Zeekr 001 стоит более 9 млн руб., минивэн Zeekr 009 — более 13 млн руб. В июле 2023 года Zeekr 001 стал самым продаваемым электромобилем в России — их было продано 152 штуки. Среди производителей электрокаров Zeekr с продажами 157 единиц за месяц занял третье место после Volkswagen (184) и Evolute (156). По общим продажам за семь месяцев года лидером стал Volkswagen (1103 электромобиля), Evolute занял второе место (1029), на третьем Tesla (749), которая никогда не имела в России официальных дилеров. Общее количество проданных в России электромобилей достигло 5522. Это значительный рост по сравнению с 2022 годом, в котором, по разным оценкам, россияне купили 3,0–3,5 тыс. новых электромобилей. Впервые «автомобили на батарейках» преодолели отметку в 1% рынка новых легковых автомобилей — ранее их продажи составляли долю процентов и, можно сказать, были на уровне статистической погрешности. Пока заметного роста продаж ожидать сложно — они довольно дороги. Хотя Volkswagen ID.4 и «Москвич» доступны по ценам, хотя бы сопоставимым с одноклассниками с традиционным приводом,— примерно от 4 млн руб., большинство новых электромобилей можно отнести к премиальному сегменту, и массовыми они быть не могут. Подробнее о том, что происходит с электромобилями, читайте в материале «Тока не надо бояться».

Помехи росту

На конвенции РоАД, которая прошла в дни работы выставки MIMS Automobilia, присутствовали представители аналогичной китайской организации CADA. Основное внимание в выступлениях Алексея Подщеколдина и его коллег по автобизнесу было уделено именно развитию сотрудничества с Китаем. И, конечно, увеличению продаж. Основное препятствие для этого — высокие цены. В 2021 году высокие цены балансировали дефицит автомобилей, возникший из-за спада производства, сейчас ситуация изменилась: основной причиной недостатка автомобилей стало закрытие производств в России. По данным агентства «Автостат», доля российских автомобилей остается примерно на уровне трети, как и раньше, а вот доля иномарок российской сборки уменьшилась с 24% до 12%. Таким образом, 58% автомобилей — импортные. При этом выросла доля каналов альтернативного импорта, то есть ввозимых не официальными дилерами. Действующая система пошлин и налогов плюс расходы на доставку приводят примерно к удвоению стоимости автомобиля по сравнению с его ценой на рынке КНР.

С 1 августа был увеличен утилизационный сбор, что привело к дальнейшему росту стоимости автомобилей. Повышение ключевой ставки с 8,5% до 12% с 15 августа означает рост ставок по кредитам и лизингу. Эти меры усиливают давление на цены, к которому крайне чувствительны именно автомобили массового сегмента. Они также направлены на стимулирование российского производства автомобилей, и Алексей Подщеколдин в своем выступлении призывал китайских производителей, с одной стороны, подумать о развитии сборки, а с другой стороны, отметил, что высокие сборы сдерживают рост рынка и, возможно, более низкие ставки сборов в итоге принесли бы бюджету больше доходов за счет увеличения продаж. Сейчас средневзвешенная цена легкового автомобиля, по расчетам «Автостата»,— 2,68 млн руб. По оценке РоАД, с учетом текущего уровня зарплат в РФ рост рынка возможен при средневзвешенной цене 2,1 млн руб., а возвращение к прежним уровням продаж — при снижении цены до 100 тыс. юаней, или 1,3 млн руб.

Валерий Чусов