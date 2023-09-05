АвтоВАЗ открыл свой банк на базе купленного у Renault-Nissan РН-Банка

АвтоВАЗ объявил о запуске специализированного автомобильного банка — АО «Авто Финанс Банк». Он создан на базе РН-Банка, который АвтоВАЗ приобрел у альянса Renault—Nissan—Mitsubishi, сообщила пресс-служба российской компании.

В АвтоВАЗе заявили, что «Авто Финанс Банк» продолжит, как РН-Банк, предоставлять кредиты на покупку автомобилей, услуги факторинга для крупнейших автопроизводителей. Банк планирует развивать и наращивать объемы корпоративного бизнеса, в том числе за счет финансирования поставщиков компонентов, а также предоставлять новые сервисы частным клиентам, сообщила пресс-служба.

Отмечается, что «Авто Финанс Банк» занимает 51-е место среди российских банков по собственному капиталу и первое место в 2023 году по выдаче кредитов на покупку новых автомобилей по программе «Лада Финанс». Пресс-служба утверждает, что банк — третий по объемам факторингового финансирования. В рейтинге Аналитического кредитного рейтингового агентства банку присвоен рейтинг «АА», прогноз «Стабильный», отметили в АвтоВАЗе.

АвтоВАЗ закрыл сделку по приобретению РН-Банка 21 июня. Банк был куплен у холдинга BARN B.V., через который партнеры владели акциями РН-Банка. 30% принадлежали RCI Banque S.A. («дочке» Renault S.A.), 30% — японской Nissan Motor Co, 40% — Юникредит-банку («дочке» итальянской группы UniCredit).

Renault передала свои активы в России в госсобственность. 68% акций АвтоВАЗа было передано подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, завод группы в Москве перешел к столичному правительству. 24 ноября 2022 года ФГУП НАМИ выкупил все активы Nissan в России, в том числе предприятие в Петербурге.

Эрдни Кагалтынов