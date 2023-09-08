«Автотор» и китайский Foton запустили производство электромобилей Brock

Российский автохолдинг «Автотор» запустил производство мало- и среднетоннажных коммерческих электроавтомобилей под брендом Brock. Автомобили будут производить в сотрудничестве с китайским производителем грузовой техники Foton. Об этом сообщила пресс-служба «Автотора».

Производство запустили на заводе «Автотора» в поселке Переславское в Калининградской области. Компания планирует выпускать две модели автомобилей: Brock 75 массой 7,5 тонны и максимальной мощностью двигателя 115 кВт и Brock 160 массой 16 тонн и мощностью двигателя 160 кВт.

Автомобили подготовят для оснащения надстроек, в том числе бортовыми платформами, фургонами, рефрижераторами, автогидроподъемниками, мусоровозами, эвакуаторами.

До 2022 года «Автотор» выпускал автомобили под брендами BMW, Kia и Hyundai. Весной прошлого года сборку приостановили после ввода войск России на Украину. В начале 2023 года на заводе компании началась сборка китайских автомобилей. Кроме Brock в Калининградской области также собираются китайские BAIC, Kaiyi, SWM и JMC.

Подробнее — в публикации «Ъ» «"Автотор" набивает склады».

Олеся Павленко