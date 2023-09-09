Хуснуллин: движение по поврежденной части Крымского моста запустят 15 сентября

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение по поврежденной части Крымского моста будет запущено 15 сентября. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части (Крымского моста — ''Ъ'') поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения»,— сказал господин Хуснуллин (цитата по ТАСС).

По его словам, новый пролет моста уже смонтирован. В данный момент в круглосуточном режиме идет работа по укладке асфальта, установке освещения и барьерных ограждений, а также по нанесению разметки.

17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате были повреждены несколько автомобильных пролетов. Погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Движение по мосту после атаки дронов ввели в реверсивном режиме: часть автомобильного потока перенаправили по сухопутному коридору через новые регионы.

Полина Мотызлевская