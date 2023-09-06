«МБ РУС» вывел на российский рынок марку Forland

Компания «МБ РУС» совместно с компанией «Автодом» на выставке Comtrans-2023 презентовала новый для российского рынка бренд Forland.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «МБ РУС» Фото: «МБ РУС»

Новая марка будет представлена малотоннажными и среднетоннажными шасси Forland 3, Forland 5, Forland 8 и Forland 12 полной массой от 3,5 до 12 тонн. Автомобили оснащены дизельными двигателями, а в комплектацию входят системы активной безопасности (ABS, ESC) и комфорта водителя — кондиционер, мультимедиа, камера заднего вида, круиз-контроль, подогрев боковых зеркал заднего вида и электростеклоподъемники и ряд другого оборудования.

Заявлено, что в сотрудничестве с российскими кузопроизводителями будут преставлены как полнокомплектные автомобили с различными типами кузовов (промтоварные фургоны, эвакуаторы, мобильные мастерские), так и различные индивидуальные решения. Продажи грузовиков Forland начнутся в первом квартале 2024 года, но прием предзаказов уже открыт.

«Для нас сегмент коммерческого транспорта – важное стратегическое направление бизнеса. Мы активно его расширяем, привлекаем надежных партнеров из России и других стран. Для нас это не просто запуск продаж и обслуживания новых брендов, — отметил генеральный директор ГК 'Автодом' Андрей Ольховский. — Сейчас наша индустриальная команда сфокусирована на запуске производства бренда легковых китайских автомобилей на заводе в Есипово, который будет перезапущен уже в следующем году. Также мы рассматриваем возможность запуска производства автомобилей малотоннажного сегмента на сторонней площадке. Это может служить основой для создания собственного подразделения по производству малотоннажных автомобилей».

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK