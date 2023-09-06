«МБ РУС» вывел на российский рынок марку Forland

Компания «МБ РУС» совместно с компанией «Автодом» на выставке Comtrans-2023 презентовала новый для российского рынка бренд Forland.
Фото: «МБ РУС»
Новая марка будет представлена малотоннажными и среднетоннажными шасси Forland 3, Forland 5, Forland 8 и Forland 12 полной массой от 3,5 до 12 тонн. Автомобили оснащены дизельными двигателями, а в комплектацию входят системы активной безопасности (ABS, ESC) и комфорта водителя — кондиционер, мультимедиа, камера заднего вида, круиз-контроль, подогрев боковых зеркал заднего вида и электростеклоподъемники и ряд другого оборудования.
Заявлено, что в сотрудничестве с российскими кузопроизводителями будут преставлены как полнокомплектные автомобили с различными типами кузовов (промтоварные фургоны, эвакуаторы, мобильные мастерские), так и различные индивидуальные решения. Продажи грузовиков Forland начнутся в первом квартале 2024 года, но прием предзаказов уже открыт.
«Для нас сегмент коммерческого транспорта – важное стратегическое направление бизнеса. Мы активно его расширяем, привлекаем надежных партнеров из России и других стран. Для нас это не просто запуск продаж и обслуживания новых брендов, — отметил генеральный директор ГК 'Автодом' Андрей Ольховский. — Сейчас наша индустриальная команда сфокусирована на запуске производства бренда легковых китайских автомобилей на заводе в Есипово, который будет перезапущен уже в следующем году. Также мы рассматриваем возможность запуска производства автомобилей малотоннажного сегмента на сторонней площадке. Это может служить основой для создания собственного подразделения по производству малотоннажных автомобилей».
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