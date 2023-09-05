International Transport Workers Federation признана нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России британской НПО International Transport Workers Federation. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

International Transport Workers Federation, как сказано на ее сайте, объединяет 740 профсоюзов работников транспорта из более чем 150 стран.

Генпрокуратура признала International Transport Workers Federation нежелательной, потому что организация содействовала «введению максимальным числом стран запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в нашей стране или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под российским флагом».

Как утверждают в Генпрокуратуре, по инициативе секции докеров, входящей в структуру организации, подконтрольные профсоюзы срывали разгрузку российских судов в иностранных портах. Кроме того, в качестве знака солидарности с украинскими работниками транспорта, организация собирала деньги для помощи Украине: с февраля 2022 года — более $500 тыс.

Штаб-квартира International Transport Workers Federation находится в Лондоне. По информации на сайте, в России ее членскими организациями являются: российский профсоюз моряков и федеральный профсоюз авиадиспетчеров, российский профсоюз докеров, российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей и общероссийский профсоюз работников связи.

Анастасия Ларина