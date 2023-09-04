Сергей Собянин анонсировал две новые модели «Москвича»

В 2024 году завод «Москвич» в Москве начнет выпуск двух новых моделей автомобилей, о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время запуска в производство седана «Москвич 6».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Москвич 6»

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы «Москвич 6»

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Возрожденный завод 'Москвич' расширяет модельный ряд производимых автомобилей. В следующем году планируется начать производство еще двух моделей — кроссоверов 'Москвич 5' и 'Москвич 8'», — приводит слова господина Собянина пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Напомним, в настоящее время линейка российского бренда включает в себя кроссовер «Москвич 3» с бензиновым двигателем и «Москвич 3e» с электромотором, а также бензиновый седан «Москвич 6», выпуск которого был запущен 4 сентября 2023 года.

Максим Вершинин

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