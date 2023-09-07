Татарстан проявил электротягу к льготам

Власти Татарстана планируют на пять лет освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект одобрил бюджетный комитет Госсовета республики. Татарстан занимает второе после Москвы место по числу зарядных станций для электротранспорта, но оборудование не приносит прибыли — в регионе всего 300 электрокаров. Благодаря новой льготе власти ожидают, что к 2030 году региональный автопарк электрических автомобилей увеличится более чем в десять раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В среду комитет Госсовета Татарстана по бюджету одобрил законопроект, освобождающий с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028-го от уплаты транспортного налога владельцев транспортных средств, оснащенных только электрическими двигателями. В 2029–2030 годах собственники электротранспорта в Татарстане будут платить 50% налога, затем — в полном объеме. Законопроект рассмотрят на сессии Госсовета Татарстана в середине сентября.

Проект изменений в региональный закон «О транспортном налоге» представил депутат «Единой России» Роман Мугерман. «Целью законопроекта является стимулирование использования электротранспортных средств и развитие зарядной инфраструктуры»,— подчеркнул он. Депутат напомнил, что Татарстан включен в перечень пилотных регионов, где создается зарядная инфраструктура для электротранспорта. Объем финансирования этой программы составляет 322,7 млн руб. на три года, 317 млн руб. из которых — федеральные деньги. К 2024 году в республике должно функционировать не менее 194 зарядных станций для транспорта с электродвигателями. Сейчас только в Казани более 80 таких станций. «У регионов есть обязательства по обеспечению загрузки данных зарядных станций»,— отметил господин Мугерман.

По данным МВД, на начало 2023 года в Татарстане было зарегистрировано всего 299 машин с электрическими двигателями. «Принятие законопроекта повлечет ориентировочно выпадающие доходы в 2,85 млн руб. в год»,— привел расчеты Роман Мугерман. Он полагает, что потери «будут с лихвой компенсированы дополнительным потреблением электроэнергии». По прогнозам депутата, к 2030 году в Татарстане появится до 4,3 тыс. электромобилей.

Законопроект вызвал дискуссию в Госсовете. «Этот вопрос рассматривался и ранее, но тогда мы посчитали его неактуальным»,— напомнил коллегам глава комитета по бюджету, налогам и финансам единоросс Леонид Якунин. Теперь же решение о налоговых преференциях одобрил глава Татарстана Рустам Минниханов. В то же время Леонид Якунин обратил внимание, что «резолюция президента (теперь раиса республики.— “Ъ”) была на два года льготы», а не на пять. В ответ Роман Мугерман указал, что владельцы электромобилей уже освобождены от налога в 35 субъектах федерации (в том числе в Москве), а «еще десяток ввели 50-процентные льготы»: «Поэтому мы догоняющие».

Господина Мугермана поддержал другой член комитета, единоросс Леонид Барышев: «Татарстан на втором месте по обеспеченности зарядных станций после Москвы, но по загрузке мы нулевые». По словам депутата, зарядные станции в Казани не приносят прибыли. «А нам нужно переводить на электричество все такси. Пять лет — это должен быть минимальный срок для льготы»,— настаивал парламентарий.

Отметим, Роман Мугерман в прошлом возглавлял ООО «Камаз-Марко» (СП КамАЗа и бразильской компании Marcopolo S. A. по производству и продаже автобусов), а другой инициатор законопроекта Ильдар Шамилов возглавляет профсоюзную организацию предприятия АО «КамАЗ». КамАЗ уже более десяти лет занимается разработкой электробусов. Их серийное производство было запущено в 2018 году на заводе НефАЗ («дочка» КамАЗа). Тогда же был заключен контракт на поставку этих транспортных средств в Москву: к середине июля этого года КамАЗ выпустил 1 тыс. электробусов. Кроме того, КамАЗ участвовал в разработке отечественного электрокара «Атом» (основными инвесторами проекта являются глава предприятия Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян). Первая серия машин намечена к выпуску на июнь 2025 года.

По данным агентства «Автостат», на 1 июля 2023 года в России числилось более 26 тыс. электромобилей (0,06% от всего отечественного автопарка). Из них 8,57 тыс. зарегистрировано в Центральном федеральном округе, 4,18 тыс.— на Дальнем Востоке, 2,45 тыс.— в Южном федеральном округе, 2,42 тыс.— в Приволжском. В марте 2023 года фракция «Новых людей» предложила освободить владельцев электромобилей по всей стране от транспортного налога поправками к Налоговому кодексу: правительство должно подготовить отзыв на поправки. Ранее Белый дом ввел бесплатный проезд для электромобилей по федеральным платным дорогам: льгота действует до конца 2023 года.

Кирилл Антонов, Казань; Иван Тяжлов