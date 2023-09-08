Параллельный импорт разгоняется на рынке

Параллельно импортированные машины увеличили долю на российском рынке. В июле 2023 года в стране зарегистрировали свыше 15 тыс. ввезенных таким образом автомобилей, на 15% больше, чем было июне, подсчитали в агентстве «Автостат Инфо». При этом за семь месяцев показатель превысил отметку в 75,5 тыс., и в итоге подобные иномарки заняли 14% от всего объема поставленных на учет. В лидерах по спросу — японские и корейские бренды. Есть ли потенциал для роста предложения таких автомобилей? Об этом — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Несмотря на уход из страны многих популярных автобрендов, полностью отказываться от них россияне не готовы. Те же самые Toyota, Kia и Hyundai — по-прежнему в лидерах по спросу среди параллельно импортированных машин. Хотя покупают их не в таком количестве, как раньше, тем не менее за июль в стране было зарегистрировано чуть больше 15 тыс. иномарок, ввезенных по такой схеме.

И интерес к этим автомобилям абсолютно закономерен, заметил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Все крупнейшие китайские производители, которые хотели зайти на российский рынок, уже это сделали через официальные дилерские сети. Прежние бренды, не нуждающиеся в дополнительных затратах на маркетинг, — это Toyota и Hyundai.

Завозить европейские машины сейчас примерно то же самое, что ставить на скачках на дохлого осла. Практически все модели подпадают под санкции.

Кроме того, существуют колоссальные проблемы с запасными частями для них. Если по японским моделям еще есть понятные каналы логистики, то по европейским иномаркам это становится неприятным упражнением как для дилеров, так и для клиентов».

Востребованный модельный ряд тоже остается неизменным: в основном россияне выбирали кроссоверы Kia Sportage, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe и Toyota Rav 4. В пятерку попала и Toyota Camry.

Вместе с тем в целом спрос именно на кроссоверы уже не вызывает удивления. Если в докризисные годы граждане покупали их исходя из субъективных предпочтений, то теперь подход стал более утилитарным, ведь большие машины просто выгоднее, пояснил учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян:

«Седаны по цене выходят неадекватно выше, потому что те же логистические, таможенные расходы, которых требуют кроссоверы, ложатся также на мелкие автомобили.

Посмотрите на китайский рынок: почти год они только модели повышенной проходимости и поставляли своим официальным дилерам. Это только сейчас начали появляться какие-то седанчики. У меня, например, из них в заказах значились только самые популярные BMW седьмой серии».

Но едва ли повышенный интерес к параллельно импортированным авто будет долгим, считают эксперты. После того, как с 1 августа выросли ставки утильсбора, такие машины стало крайне невыгодно ввозить. Особенно если речь про транспортные средства массового сегмента.

Поэтому в ближайшее время параллельный импорт будет покрывать потребности, прежде всего, премиальных клиентов, полагает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Цены ввезенных иномарок по параллельному импорту конкурентны с китайскими авто, поэтому их популярность до июля росла. Дальше все будет сложнее, потом что утильсбор убивает легальный ввоз юридическими лицами. Осуществлять же поставки, оформленные на физические лица, профессионалам рынка гораздо сложнее.

То есть автоподбор за границей объема не даст. По августу, наверное, мы повторим июль, а вот дальше, скорее всего, увидим сокращение».

К тому же и каналов поставок таких автомобилей становится все меньше. “Ъ FM” рассказывал о том, что, например, Грузия запретила отправлять в Россию европейские и американские машины. И есть вероятность, что и другие страны в будущем могут заметно ограничить поставки иномарок, заключают эксперты.

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Владимир Расулов