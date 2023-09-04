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Коммерсантъ FM
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Биржевые цены АИ-95 и летнего дизеля вновь обновили рекорд

Стоимость летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже второй торговый день подряд обновляет рекорд. Цена топливо достигла 68 278 руб. за тонну (+0,41%). Стоимость бензина АИ-95 в ходе торгов поднялась на 0,35%, до 75 030 руб. за тонну.

Бензин АИ-92 в ходе торгов подорожал на 0,28%, до 64 814 руб. за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась на 4,55%, до 65 894 руб. за тонну. Стоимость топочного мазута увеличилась на 0,82%, до 34 188 руб. за тонну, сжиженных углеводородных газов — до 30 674 руб. за тонну (+4,24%).

За август цена дизельного топлива на фоне ослабления рубля выросла на 18,5%. В конце прошлого месяца вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство работает над мерами по стабилизации ситуации на рынке топлива. По его словам, в скором времени будет составлен список компаний, которым разрешат экспорт топлива.

О ситуации с бензином в России — в публикации «Ъ» «Бензину отольется курс».

Милена Костерева

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