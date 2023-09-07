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Прилет на Десантную улицу

Украинские беспилотники атаковали штаб, баню и многоэтажки

В ночь на 7 сентября вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали сразу несколько городов в России. По данным Минобороны, все дроны были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате взрывов практически никто не пострадал, однако многие жилые дома остались без стекол и с поврежденными фасадами.

Сотрудники следственных органов во время работы на месте падения БПЛА в Ростове-на-Дону

Сотрудники следственных органов во время работы на месте падения БПЛА в Ростове-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Сотрудники следственных органов во время работы на месте падения БПЛА в Ростове-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону около трех часов ночи жители домов в районе пересечения Пушкинской улицы и переулка Островского проснулись от мощного взрыва. Как рассказал «Ъ» очевидец Сергей Волбушко, выйдя на улицу, он увидел, что в домах вокруг выбиты стекла, а припаркованный рядом автомобиль горит. Асфальт был усыпан листьями и ветвями деревьев, среди которых валялись металлические шарики диаметром около 1 см. Это были поражающие элементы сработавшей бомбы.

«Несколько мужчин пытались оттолкнуть от горевшей машины другой автомобиль, который был припаркован рядом,— рассказал Сергей Волбушко.— Приехали пожарные, начали тушить машину, и в этот момент у нее взорвался бензобак».

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Кадры с места происшествия

Кадры с места происшествия

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Кадры с места происшествия

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над Ростовом силами ПВО было сбито два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). «Один упал за городом, второй — в центре, в районе дома №42 по Пушкинской улице. Пострадал один человек, получивший резаные раны ног, от госпитализации он отказался»,— отметил губернатор.

По данным источников «Ъ» в полиции, беспилотник упал и взорвался у дома №41 по Пушкинской улице. Были также повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов — №39 и №43 по Пушкинской улице — и семь легковых автомобилей. На месте взрыва силовики нашли двигатель и другие части БПЛА самолетного типа.

Отметим, что место падения беспилотника находится всего в 250 метрах от штаба командования Южного военного округа.

Это здание стало знакомо многим россиянам после мятежа ЧВК «Вагнер» в июне текущего года, когда оно было занято частной военной компанией Евгения Пригожина.

Второй дрон упал в Батайске (около 8 км от областного центра), пробив крышу частной бани. Корпус БПЛА разрушился, однако взрыва и пожара не произошло.

Чуть позже, в 3:45, еще один дрон был подавлен средствами РЭБ над Раменским городским округом Московской области. Падая, БПЛА взорвался над Десантной улицей.

В кирпичном 17-этажном доме №17 взрывной волной выбило все стекла. Остекления с первого по двадцать второй этаж лишился и расположенный неподалеку дом №9 по Лучистой улице.

Власти Ростова-на-Дону, Батайска и Раменского обещают отремонтировать поврежденные строения. Следственные органы СКР вместе с ФСБ и полицией проводят проверки, по результатам которых будут возбуждены уголовные дела о терактах (ст. 205 УК).

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону; Николай Сергеев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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