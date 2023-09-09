Минобороны: отражена атака трех украинских катеров на Крымский мост

Корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост, сообщило Минобороны. По его данным, инцидент произошел в период с 2 по 9 сентября в ходе несения кораблями боевой службы в южной части Керченского пролива. Другие подробности не приводятся.

1 августа Минобороны заявило, что ВСУ атаковали российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в Черном море, все дроны уничтожили. 22 августа российский Су-30 уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море. 29 августа Минобороны сообщило о сбитом над Черным морем украинском беспилотнике.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер