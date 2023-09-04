Экс-глава «Москвича» Дмитрий Пронин вновь назначен замглавы дептранса Москвы

Бывший гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин назначен на должность замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Распоряжение о служебном контракте сроком на пять лет подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пронин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Пронин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В декабре 2012 года Дмитрий Пронин был назначен на ту же должность. Курировал деятельность департамента в сфере развития транспортных коммуникаций, таксомоторных перевозок, работ по закупке транспортных средств для городских нужд, федеральных служб.

В мае 2022 года он возглавил «Москвич». Тогда было решено возобновить производство бренда в Москве после передачи завода «Рено Россия» на баланс столицы. В июне 2023 года господин Пронин покинул пост гендиректора, став председателем совета директоров автомобильного завода.