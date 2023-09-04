Собянин и гендиректор КамАЗа запустили производство «Москвича 6»

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин на заводе «Москвич» открыли сборку новой модели автомобилей — седана «Москвич 6». Продажи автомобиля начнутся в конце октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: В. Новиков / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Фото: В. Новиков / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Следующая фотография 1 / 2 Фото: В. Новиков / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Фото: В. Новиков / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Москвич 6» — третья модель в линейке, седан с круиз-контролем и дистанционным запуском двигателя. В автомобиле есть подогрев передних сидений и камера заднего вида. Автомобиль представлен в трех комплектациях (базовой и двух других, более дорогих), а также в пяти цветах (черный, белый, серый, красный, синий). Модель представляет собой «перелицованный» китайский Sehol A5 Plus.

«Год борьбы за выживание "Москвича" показал, что "Москвич" побеждает. Год назад здесь были пустые цеха, сегодня уже произведено 26 тыс. машин. Мы прошли период изменения всей логистики, новой комплектации, новой технологии, новой машины, преодолели санкционное давление, преодолели конкуренцию со стороны других производителей и сегодня можем с уверенностью сказать, что "Москвич" встал на ноги»,— сказал на открытии мэр Сергей Собянин.

Продажи «Москвичей» стартовали в марте. Сейчас эти автомобили можно купить в 25 городах. Дилерские центры планируют открыть еще в 34 городах. Автомобили «Москвич» в том числе используют в такси и сервисах каршеринга. На автомобилях этой марки наравне с «Ладами» и «Аурусами» с осени должны ездить российские чиновники.

Анастасия Ларина