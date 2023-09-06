Старым машинам не хватает новых

Рынок автомобилей с пробегом в августе продолжил наращивать объемы — спрос, по данным маркетплейсов, оказался на 3% выше, чем в предыдущем месяце. Средняя цена подержанного автомобиля также продолжает медленно расти. Аналитики считают, что тренд сохранится и в будущие месяцы, но ажиотажного роста продаж не будет — сегмент новых автомобилей пока слишком мал, чтобы относительно новые машины вновь стали активно выходить на рынок б/у.

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Спрос на автомобили с пробегом продолжил расти в августе. По данным «Авито Авто», он увеличился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3,6% в сравнении с июлем, говорит руководитель направления «Автомобили» в «Авито» Вадим Иванов. При этом предложение осталось на уровне прошлого месяца, продолжает он.

Самыми востребованными брендами на «Авито» в августе стали ВАЗ (Lada), Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. Рейтинг наиболее популярных моделей автомобилей с пробегом возглавила Lada Priora, на долю которой пришлось 4,8% от общего спроса, рассказывает Вадим Иванов, а среди иномарок — Ford Focus (2,1%). Чаще всего автомобили ищут в Москве и Московской области (доля спроса 17,6%), и средняя цена предложений в этих регионах — 1,65 млн руб. Также в лидерах Краснодарский край (6,6%, 1 млн руб.), Петербург и Ленобласть (5,7%, 1,2 млн руб.), Ростовская область (3,4%, 890 тыс. руб.), а также Башкирия (3,3%, 758 тыс. руб.). Средняя цена по РФ по сравнению с июлем выросла на 1,2%, составив 901 тыс. руб.

В «Дроме» пока не подвели итоги августа, но по итогам января—июля там также называют наиболее продаваемой моделью Lada Priora. «С января по июль 2023 года было продано 29,4 тыс. автомобилей этой модели. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года»,— отмечают там. «Автостат» называл эту модель лучшей по остаточной стоимости (residual value) по итогам второго квартала в сегменте автомобилей возрастом семь лет — через семь лет после покупки показатель в среднем составляет 127,8%. АвтоВАЗ прекратил выпуск Priora в 2018 году.

Спрос на подержанные автомобили в августе на «Авто.ру» вырос на 3% по сравнению с июлем и на 20% относительно июня, говорит руководитель группы исследований и клиентской аналитики компании Алексей Муханов. Он добавляет, что, впрочем, спрос еще не восстановился до уровня начала 2022 года. Кроме того, на этой площадке в августе продолжился тренд на снятие объявлений в августе: количество снятых с публикации машин выросло на 3% относительно июля, на 20% по сравнению с июнем и на 8% в годовом выражении, говорит Алексей Муханов. Он связывает это с ростом продаж: «Рост спроса привел к сокращению предложения автомобилей с пробегом на "Авто.ру", к концу августа число объявлений сократилось почти на 7% по сравнению с началом июля».

По предварительной оценке «Автостата», рынок автомобилей с пробегом в РФ в августе вырос на 29,9%, до 570 тыс. машин. В прошлом месяце расхождение предварительной оценки с заключительным результатом (511,8 тыс.) составило около 6 тыс. машин.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что рынок подержанных автомобилей в этом году довольно плоский — месяц к месяцу продажи медленно растут, но нет заметного восходящего тренда, как в продажах новых автомобилей. Он указывает, что отсутствие всплесков спроса связано в том числе и с относительно небольшими объемами рынка новых машин. Напомним, только в августе продажи новых легковых автомобилей, по данным агентства, перевалили за 100 тыс. в месяц впервые с начала кризиса (подробнее см. «Ъ-Онлайн» от 5 сентября). В результате не создается ситуация, как в прошлые годы, когда выход новой модели Hyundai Creta или Solaris приводил к всплеску продаж и на рынке б/у, где автовладельцы продавали машины предыдущих поколений, рассказывает господин Удалов. Сейчас в сегменте с пробегом очень мало оборачиваются относительно новые автомобили, «те, кто пересаживается на автомобили брендов из Китая или Lada, сейчас либо впервые покупают машину, либо их автомобили растворяются в общем объеме рынка», добавляет он. Ситуация в сегменте очень стабильная, и такая динамика продолжится, считает аналитик.

Ольга Никитина