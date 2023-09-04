Свечи зажигания Bosch будут выпускать в России под новым брендом Meteor

Свечи зажигания, ранее выпускавшиеся в России под брендом Bosch, будут производиться под новым названием — Meteor. Об этом сообщила пресс-служба завода «Энгельс свечи зажигания» (до июня 2023 года «Роберт Бош Саратов»), где наладят производство свечей под новым названием.

«Российское производственное предприятие ООО "Энгельс свечи зажигания" вывело на рынок новый товарный знак для премиальной линейки свечей зажигания — Meteor, которые ранее выпускались под брендом Bosch»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Завод также продолжает производить свечи зажигания среднего ценового сегмента под товарным знаком ЭЗ. В компании также отметили, что свечи зажигания Meteor доступны для российских, европейских и азиатских автомобилей.

В марте 2022 года Bosch объявила о приостановке деятельности в России «из-за признаков того, что ее детали могли использоваться в негражданских целях в нарушение ее политики». В апреле текущего года холдинг S8 Capital завершил сделку по покупке российских активов немецкой Bosch в Энгельсе. В рамках сделки холдинг получил 100% контроля над заводами по производству свечей зажигания, электроинструментов и площадкой по производству котлов отопления. Одним из условий сделки была смена товарного знака свечей зажигания Bosch.

Милена Костерева