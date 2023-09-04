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Коммерсантъ FM
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Продажи АвтоВАЗа в августе выросли почти вдвое

АвтоВАЗа в августе продал 33 325 машин, что почти вдвое больше по сравнению с августом прошлого года. Это стало максимумом с июля 2021 года, сообщила компания. С января по август АвтоВАЗ реализовал 206 321 автомобиль, что в два раза превышает результат за аналогичный период 2022 года. Это также на 9% больше, чем за весь прошлый год.

В прошлом месяце самой продаваемой моделью осталась Lada Granta, продажи которой выросли на 44,9% в годовом выражении, до 16 785 штук. Продажи Lada Vesta достигли 6657 авто, а за восемь месяцев — 17 080. Также было продано 4057 внедорожников Niva Legend и 5933 внедорожников Niva Travel.

АвтоВАЗ в августе увеличил объем производства самых бюджетных модификаций Lada. Компания допускала повышение цен на автомобили в максимальной комплектации. В целом в прошлом месяце спрос на легковые автомобили оставался стабильно высоким, несмотря на повышение цен.

Подробности — в материале «Ъ» «Авторынок разгоняется до сотни».

Лаура Кеффер

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