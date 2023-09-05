Малышка за миллион

На российском рынке осталось всего два автомобиля, которые можно купить новыми, отдав меньше 1 млн руб. Это Lada Granta, ведущая родословную от советской «восьмерки», и классическая Niva, которой стукнуло уже 46 лет. Даже старый добрый «УАЗ» вам отдадут не меньше чем за 1,19 млн руб. Михаил Конончук выяснил, что делать гражданину, который не готов идти на вторичку, но хочет хоть сколько-нибудь цивилизованную машину, желательно иномарку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kaiyi Фото: Kaiyi

Суперхиты бюджетного класса — Logan, Solaris, Polo и так далее — теперь история. Новая реальность пишется иероглифами: как и в старших сегментах, на первых ролях теперь китайские производители. Насытив дилерские центры армадой кроссоверов, восточные партнеры взялись и за обычные легковушки. Но покупателю стоит быть готовым к тому, что «бюджетник» теперь стоит как хорошо оснащенная Toyota Camry пять лет назад.

Например, концерн Changan недавно вывел на рынок компактный седан по имени Alsvin, почему-то не задумавшись о благозвучности названия. Внешность тоже потребует от покупателя определенной доли смирения, но чего еще хотеть от самой доступной иномарки на российском рынке? Причем за базовые 1,75 млн руб. предлагается сразу версия с роботизированной пятиступенчатой трансмиссией, кондиционером, камерой заднего вида и круиз-контролем, но почему-то без подогрева сидений. Зато 1,5-литровый двигатель для нас дефорсирован со 107 до 98 л. с., чтобы сэкономить на налогах.

Не согреет зимой и более крупный седан BAIC U5 Plus, который собирается на калининградском «Автоторе». Весной, когда модель только выходила на рынок, базовая комплектация Luxury с пятиступенчатой механической трансмиссией и 105-сильным двигателем 1.5 стоила 1,7 млн руб., но теперь официальный сайт держит цены в секрете, а дилеры просят как минимум на 100 тыс. руб. больше. Максимальная версия Honor и вовсе обойдется в 2,25 млн руб., но платить тут есть за что. Вариатор, климат-контроль, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, светодиодные фары, системы контроля полосы и слепых зон, четыре подушки безопасности, словом, вполне современный да еще и симпатичный автомобиль.

Там же, в Калининграде, выпускают и Kaiyi E5. За трудночитаемым названием кроется знакомая техника: по сути, перед нами глубоко доработанный седан Chery Arrizo 7, который официально продавался в России добрый десяток лет назад. Просят за машину 2,2 млн руб., и это предложение выглядит заманчивее, чем в случае соседа по конвейеру от BAIC. В паре с вариатором работает уже 147-сильный турбомотор, есть подогревы передних кресел, руля и форсунок омывателя, и даже предусмотрена беспроводная зарядка телефона.

Еще один вариант приготовил бренд Omoda, который был спешно придуман для России прошлой весной, но с тех пор успел выйти на несколько зарубежных рынков. В основе модели S5 тоже лежит Chery Arrizo — только не седьмой, а более компактной пятой серии. Марка делает упор на стиль и высокие технологии, за которые не стесняется брать надбавку: самая простая версия, оснащенная 113-сильным мотором, обойдется в 2,2 млн руб., а за топовый 147-сильный седан вообще просят больше 2,5 млн руб. Но и комплектация тут побогаче: предусмотрены автоматическое управление дальним светом, адаптивный круиз-контроль и квазиавтопилот, греются сиденья второго ряда и лобовое стекло, а мультимедийная система поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.

Jetta VA3 — ближайший родственник наших Volkswagen Polo и Skoda Rapid, только адаптированный для рынка Поднебесной. На знаменитую практичность, однако, рассчитывать не приходится: это не лифтбек, а обычный седан, причем у него даже нельзя сложить спинку заднего дивана. Да и в целом автомобиль очень сильно упрощен — это касается и отделки, и эргономики, и короткого списка опций. Зато конструкция знакомая, проверенная годами, да и наличие классического автомата вместо «роботов» и вариаторов может многих подкупить. Стоит ли платить 2 млн руб. за 112-сильный седан с неказистым салоном без подогревов, но с родословной — вопрос открытый, но дилеры уже привезли в Россию несколько сотен таких машин.

Еще одно неочевидное предложение — японский хэтчбек под знакомым когда-то названием Suzuki Baleno. Теперь это совсем другая машина — не представитель гольф-класса, а бюджетная модель, которая выпускается в Индии на совместном предприятии Maruti Suzuki. Но в остальном все выглядит заманчиво для цены 2,2 млн руб. 113-сильный двигатель, так же, как и у Jetta, работает в паре с полноценным автоматом, есть климат-контроль, целых шесть подушек безопасности, диодные фары, бесключевой доступ, камеры кругового обзора и даже проекционный дисплей! А вот подогревы чего бы то ни было предсказуемо отсутствуют — ни в Индии, ни в ОАЭ, откуда Baleno поставляется к нам по параллельному импорту, в них попросту нет нужды.

К слову, индийский рынок — это настоящий кладезь доступных легковушек. Помимо Suzuki совместные предприятия там есть у Renault, Hyundai, Fiat, Toyota и других крупных концернов. Пусть санкции не оставляют им шансов официально прийти в Россию, неофициальные дилеры вполне могут подсуетиться, а главное — у исконно индийских компаний Tata и Mahindra тоже есть множество недорогих моделей и нет политических ограничений.