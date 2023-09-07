Автокредиты проехали пик

Рынок автокредитования не смог сохранить рекордные темпы роста и в августе впервые за десять месяцев показал снижение — на 5%. Граждане спешили удовлетворить спрос на машины в первые летние месяцы, а после увеличения утилизационного сбора и ключевой ставки снизили активность, отмечают эксперты. На фоне ожидания дальнейшего подорожания автомобилей повторения высоких результатов до конца года участники рынка не ожидают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из материалов Frank RG следует, что по итогам августа сегмент автокредитования впервые с октября 2022 года показал снижение (см. “Ъ” от 11 мая и 31 июля). По сравнению с предыдущим месяцем в денежном выражении падение составило 5%, до 157,1 млрд руб., количество выданных кредитов сократилось на 6%, до 106,9 тыс.

В годовом сравнении рост остался существенным — 80% в количественном и 125% в денежном выражении. Более того, показатель августа оказался выше, чем даже в рекордном для отрасли 2021 году. Два года назад было выдано 91,5 тыс. автокредитов на общую сумму 103,5 млрд руб., следует из материалов Frank RG.

Спрос на автокредитование сохраняется довольно высоким, признают и банкиры, и эксперты, однако пик выдач в этом году явно уже прошел. По данным БКИ «Скоринг Бюро», с начала года полная стоимость автокредита в среднем по рынку держалась на уровне 16,5–17% годовых. На фоне ужесточения с 15 августа денежно-кредитной политики выросли процентные ставки в сегменте, указывает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

В банках подтверждают рост ставок на 1–3 п. п. в зависимости от условий программы. Кроме того, торможение динамики выдач в августе может быть связано с увеличением с 1 августа ставок утилизационного сбора, что привело к росту цен, отмечает ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Алина Давлетова.

«В начале лета покупатели ожидали заметного роста цен на автомобили в связи с ослаблением рубля и увеличением утильсбора, поэтому поспешили приобрести машину до конца июля. В первые два месяца лета активный спрос был по большей части удовлетворен, а в августе ожидавшийся рост цен реализовался»,— поясняет управляющий директор Экспобанка Дмитрий Маслов. «Снижение покупательского спроса вполне ожидаемо. В августе к нам поступило на 6% меньше заявок, чем в июле»,— отмечает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

В целом по рынку рост интереса к автокредитованию по итогам августа составил 6%, уточнил директор по развитию банковского направления финансового маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков. Однако, по его словам, спрос не реализовывался в выданные кредиты.

«Оценку динамики рынка до конца года можно будет дать только после детальной оценки эффекта от недавнего повышения ключевой ставки и возможного ужесточения процентной политики ЦБ в дальнейшем,— отмечает член правления ВТБ Святослав Островский.— С уверенностью можно говорить лишь о перетоке сезонного спроса клиентов с четвертого квартала на третий».

В то же время на фоне ожидания очередного повышения ключевой ставки те, кто опоздал в «июльский бум», могут попробовать реализовать спрос, допускает старший менеджер группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности компании ДРТ Александр Васильев. «Автопроизводители и дилеры заинтересованы в сохранении привлекательных условий по программам кредитования, так как они позволяют поддержать продажи»,— добавляет начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов «Росбанк Авто» Вячеслав Якубчик.

Однако дефицит автомобилей на первичном рынке сохраняется, несмотря на налаживание производства и выпуска отечественных брендов, а также активную экспансию китайских автоконцернов. «А к концу года цены на автомобили могут вырасти еще на 5–7% во всех сегментах»,— ожидает госпожа Дембицкая. Поэтому, по ее оценке, в ближайшие месяцы «рынок увидит снижение продаж автомобилей и выдач автокредитов».

Полина Трифонова