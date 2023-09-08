Автоконцерн Volvo в России перешел под контроль бизнесмена Игоря Кима

Завод по производству грузовиков в Калуге и ряд других структур автоконцерна Volvo в России перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима, следует из данных ЕГРЮЛ. Минпромторг подтвердил передачу активов Volvo российскому инвестору.

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По данным ЕГРЮЛ, 6 сентября гендиректором завода Volvo Trucks (АО «Стоков Машинное Оборудование») стал Алексей Санников. Господин Санников — первый зампред правления принадлежавшего Игорю Киму «Экспобанка», а также партнер бизнесмена. Завод Volvo Trucks также принадлежит AB Volvo (75%) и Volvo Trucks Region CE Gmbh (25%).

Минпромторг подтвердил передачу активов и обозначил вектор дальнейшего развития предприятий.

«Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору. Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску»,— приводят комментарий пресс-службы ведомства «Интерфакс».

Производственная мощность завода составляет 15 тыс. грузовых машин в год. Однако с начала военного конфликта на Украине и введенных против России европейских санкций калужский завод Volvo Trucks простаивает.

По данным ЕГРЮЛ, Никита Ряузов (еще один партнер по бизнесу Игоря Кима) возглавил лизинговую компанию Volvo AB (ООО «Стоков Финансовые Услуги»). Организация профилируется на финансовом лизинге силовых машин, грузовиков и автобусов Volvo и Renault Trucks. Под руководство господина Ряузова также перешло ООО «Стоков Финансы», подконтрольное лизинговой компании предприятие. ООО «Стоков Финансы» в большей части все еще принадлежат шведскому концерну, в частности —VFS International AB (99,88%) и Volvo Financial Services GmbH (0,11%). Никита Ряузов ранее работал в банках «Зенит» и «Открытие» и является сооснователем фонда ExpoCapital, сообщает «Интерфакс».

Непосредственный контроль российский бизнесмен получил только в одной из «дочек» Volvo — ООО «Стоков Конструкция». Компания занимается лизингом, производством и сбытом спецтехники. По данным ЕГРЮЛ на 6 сентября, контролируемая Кимом ООО «Группа "Астон"» владеет компанией на 99%. Оставшийся 1% принадлежит юрлицу калужского автозавода.

Автоконцерн Volvo в финансовом отчете за второй квартал 2022 года отмечает, что в первом квартале 2022-го компанией был заложен резерв под обесценение своих активов в России в 4,1 млрд шведских крон (36,2 млрд руб.). Автоконцер также рассматривает возможное списание российский активов и в связи с этим оценивает возможные финансовые потери.

Сам господин Ким не дал комментарий относительно получения части автоконцерна Volvo.

Александра Горошилова