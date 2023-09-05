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Коммерсантъ FM
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ГАЗ отозвал иск к Volkswagen на 15,6 млрд руб.

Группа ГАЗ отозвала иск к Volkswagen (VW) о взыскании 15,6 млрд руб. за возмещение ущерба от ухода немецкого автоконцерна с Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде, следует из карточки дела на сайте картотеки арбитражных дел. В июле Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение между компаниями. Его детали не раскрываются.

Группа ГАЗ подала иск на VW в марте текущего года. Российская компания требовала выплатить ей 15,6 млрд руб. и отменить разрыв соглашения о контрактной сборке Skoda и VW на ГАЗе.

По решению суда было арестовано все имущество Volkswagen в России. Однако 3 апреля Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил ходатайство «Фольксваген Груп Рус» (дочернее предприятие Volkswagen AG) и отменил арест на объекты недвижимости концерна.

27 июля VW подтвердил продажу активов в РФ российской «Арт-Финанс» за €125 млн. Сделку завершили еще 18 мая. «Арт-Финанс» перешли 100% долей в ООО «Фольксваген Груп Рус», а также четыре подконтрольные VW компании: ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

С ноября 2007 года Volkswagen производил автомобили в Калужской области. В 2011 году компании «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ» заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде. В марте 2022 года компания остановила производство на обоих предприятиях.

Эрдни Кагалтынов

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