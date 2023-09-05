Фуры загрузили страховкой

Центробанк в 17 раз увеличил тарифы ОСАГО для грузовиков из «недружественных стран». Речь идет, например, о фурах, которые зарегистрированы на иностранных физических или юридических лиц и которые временно заезжают на территорию России. Для них коэффициент территории вырос с чуть менее 2 до 30, то есть более чем в 17,5 раз. Как говорится в указании ЦБ, это связано с тем, что с 1 июля российские международные страховые полисы — «Зеленые карты» — не действуют за рубежом, а иностранные — в России.

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Теперь перевозчики должны будут на границе покупать страховку, стоимость которой и будет рассчитываться по новым тарифам, пояснил директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев:

«Раньше у нас действовали двусторонние полисы — "Зеленая карта", когда наши компании могли покупать страховку у отечественных игроков и свободно перемещаться по странам Европы. Соответственно, такое же правило действовало на перевозчиков из иностранных государств.

Сейчас оно утратило силу, и все организации, транспорт которых перемещается в другие страны, должны будут покупать местное ОСАГО.

Новое правило, утвержденное Банком России, станет распространяться на перевозчиков, которые зарегистрированы в недружественных государствах и приезжают на территорию РФ.

Сейчас они должны будут на границе приобретать полис ОСАГО и, соответственно, уже с ним передвигаться».

Сколько именно будет стоить ОСАГО для грузовиков из недружественных стран, в РСА не сказали. Однако сейчас базовый тарифный коридор для грузовиков, например, до 16 тонн, находится в диапазоне от почти 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. При этом, по данным Евросоюза, в прошлом году импорт товаров из ЕС в Россию сократился на 52%, а по несанкционным категориям — более чем на 10%.

К тому же Россия запретила европейским грузовикам заезжать на территорию страны. Исключения сделаны только для фур, которые провозят, например, косметику, овощи и фрукты, табак или фармацевтические препараты. Всего в перечне исключений — примерно 40 товарных групп.

Теперь же их доставка подорожает пропорционально увеличению тарифов на страховку, подчеркнул гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«За все опять заплатит обычный потребитель, потому что транспортная компания, которая перевозит те незначительные грузы, еще оставшиеся в ЕС для беспрепятственного ввоза на территорию Российской Федерации, просто этот тариф "зашьет" в себестоимость услуги, фрахт поднимется ровно на эту величину.

Стоимость этого полиса размажется, условно говоря, по себестоимости, приходящейся на единицу товара, и в конечном итоге мы с вами за него заплатим, потому что ни россияне, ни белорусы сейчас толком не могут заехать на территорию Европейского союза.

Кроме того, сегодня ставки фрахтов — это вообще величина абсолютно условная с точки зрения индикатива. В зависимости от того, где какой закон издан, игроки рынка могут добавить 30% к своим расценкам, затем снизить их на 20%, а потом поднять на 50%. То есть сейчас цена пляшет плюс-минус €2-3 тыс., потому что вот такой рынок сегодня».

Как следует из указания Центробанка, новые правила для грузовиков из «недружественных стран» вступят в силу через 10 дней после публикации документа, то есть 11 сентября. Изменения не затронут легковые автомобили и мотоциклы физических лиц.

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Владислав Викторов