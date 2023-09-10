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Коммерсантъ FM
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«Соллерс» представила на ВЭФ новый пикап ST6

«Соллерс» представил на Восточном экономическом форуме, который стартовал сегодня, 10 сентября, во Владивостоке, новый пикап ST6. Его серийное производство запустят в ближайшее время в Приморском крае, сообщили на презентации автомобиля, передает «РИА Новости».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Агентство уточняет, что пикап представлен в рамках ВЭФ на выставке «Улица Дальнего Востока». На кузове представленного автомобиля написано «Сделано во Владивостоке».

ST6 — полноприводный автомобиль 4x4 с механической шестиступенчатой коробкой передач. «Соллерс» будет выпускать две версии пикапа — с дизельным и бензиновым двигателями объемом 2 л. Максимальная скорость ST6 — 150 км/ч.

17 июля стало известно, что «Соллерс» начал выпуск пикапов на заводе «Автомобильные индустриальные технологии» (бывшее СП с Mazda) во Владивостоке. Тогда в компании заявили, что серийное производство и презентация автомобиля состоятся в сентябре.

ВЭФ пройдет с 10 по 13 сентября. Восточные экономические форумы организуют на площадках кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке. Для безопасности участников ВЭФ в Приморье запретили охоту.

Эрдни Кагалтынов

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