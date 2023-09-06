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Коммерсантъ FM
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Володин: депутаты будут переходить на российские авто по мере выбытия иномарок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за депутатами в избирательных округах закрепят машины, произведенные в России. Этот вопрос обсудят на заседании Совета Госдумы 18 сентября. По его словам, такой подход «поможет развитию отечественного автопрома». При этом в Москве депутаты будут пересаживаться на отечественные авто по мере выбытия иномарок.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спикер напомнил, что Госдума ежегодно перечисляет регионам средства на аренду автомобилей для депутатов «работающих на земле». Также господин Володин сообщил, что депутаты обсудили с Управлением делами президента вопрос обеспечения Госдумы служебным автотранспортом в Москве. «Договорились, что по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки. Лидеры политических фракций поддержали и это решение»,— написал председатель Госдумы в Telegram.

3 августа Владимир Путин встретился с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым. Президент критически отнесся к инициативе делать упор на автомобили иностранного производства и заявил, что «все это чиновничество» должно стремиться к развитию отечественных брендов. По итогам совещания в августе он поручил правительству пересадить чиновников на отечественные авто. Вячеслав Володин утверждал, что депутаты планируют использовать марки «Москвич», Lada и Aurus.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В "Жигулях" мы давно не сидели».

Лаура Кеффер

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