Владельцы Nissan остались без гарантии

Компания Nissan отказалась от своих гарантийных обязательств в России. Японский автоконцерн подтвердил изданию Autonews, что полную ответственность за обслуживание проданных автомобилей теперь несет российский АвтоВАЗ. Именно ему достались активы ушедшего бренда. При этом собеседники “Ъ FM” рассказывают, что не всегда им удается получить возмещение от российского производителя за гарантийный ремонт. Причем это касается не только автомобилей Nissan, но и Renault. Кто тогда должен нести ответственность перед автомобилистами? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вопрос о том, кто же теперь отвечает по гарантийным обязательствам перед владельцами автомобилей Nissan, возник после публикации издания Autonews. Туда обратился читатель, который рассказал, что недавно официальный дилер не согласовал ему ремонт. Менеджер объяснил это тем, что у салона уже возникали сложности с получением компенсаций за такую работу, а за свой счет проводить ее не будут.

Тогда Autonews запросили головной офис Nissan, чтобы узнать, кто же отвечает за гарантийное обслуживание. И там подтвердили — АвтоВАЗ. Но на практике решать эти проблемы автосалонам приходится самостоятельно. Причем не только по машинам Nissan, но еще и Renault, говорит президент ассоциации Российский автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин:

«Когда-то был альянс Renault-Nissan и АвтоВАЗ. И склады запчастей Renault были переданы АвтоВАЗу. Российский автоконцерн будет сам как-то работать с Renault и поставлять дилерам запчасти. Эта история потихоньку развивалась, но после какого-то момента остановилась. То есть на сегодняшний день мы практически никаких возмещений не получаем, все делаем за свой счет. Если с запчастями для Renault действительно такая история начиналась, то с Nissan она никуда дальше не пошла».

Официальные дилеры Renault начали получать оригинальные запчасти в конце августа через «дочку» АвтоВАЗа — компанию «Лада Имидж». А в октябре российский производитель действительно заявлял, что займется гарантийным и послепродажным обслуживанием еще и автомобилей Nissan. Но уточнял, что это произойдет только после того, как российские активы японской компании перейдут подведомственному Минпромторгу институту НАМИ. Конкретных сроков производитель не называл, говорит партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

«Год назад они обещали, что компания "Лада Имидж" займется снабжением автомобильного парка Renault и Nissan запчастями. Более того, меня даже возили на региональный склад, там вроде все было. Насколько я понимаю, ситуация с запчастями для продажи совершенно нормальная. А вот по гарантии никто не понимает, кто должен оплачивать ремонт. Слово "гарантия" просто надо забыть. "Дочка" АвтоВАЗа взяла на себя часть функций, а сам концерн может сказать, что он тут вообще ни при чем».

“Ъ FM” направил запрос еще и в АвтоВАЗ с просьбой разъяснить, кто именно несет обязательства по гарантийному обслуживанию автомобилей Nissan после ухода бренда из России? В пятницу, 8 сентября, оперативного ответа получить не удалось. Но с юридической точки зрения первые в очереди на получение претензий от потребителей именно дилеры, говорит автоюрист Игорь Стремоусов:

«У потребителя есть возможность выбрать любого из субъектов ответственности и предъявить претензию к любому из них, будь то продавец, импортер-дистрибутор либо изготовитель. В зависимости от того, кто у нас из субъектов присутствует, потребитель может свободно выбирать.

Можно ли что-то требовать с АвтоВАЗа? Можно, если изготовитель передал ему обязанности по принятию претензий на территории Российской Федерации, но для этого нам нужно понимать, что действительно произошло правопреемство».

К слову, в ассоциации Российские автомобильные дилеры заявили “Ъ FM”, что претензий к АвтоВАЗу не имеют. Там понимают, что производитель, как и они, оказался заложником ситуации. А пострадавший автомобилист, по данным Autonews, в итоге сам починил свою машину. Тем не менее до конца месяца участники рынка собираются провести встречу, после которой станет понятно, кто же все-таки должен отвечать перед автовладельцами.

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