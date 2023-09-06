Крым окрасился желтым

Популярные среди туристов регионы увеличили уровни региональных рисков в сегменте ОСАГО. По словам экспертов, это связано с ростом автомобильного трафика, прежде всего в южных регионах страны, в которых второй год остаются закрытыми многие аэропорты. Такое положение увеличивает издержки страховых компаний в сегменте ОСАГО. Вместе с тем эксперты не ожидают сокращения присутствия страховщиков в этих регионах, в том числе за счет использований ресурсов перестраховочного пула ОСАГО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам второго квартала 2023 года Южный федеральный округ (ЮФО) и Дальневосточный федеральный округ (ДФО) ухудшили свои позиции в сегменте региональных рисков, следует из данных мониторинга ЦБ по ОСАГО. Так, ЮФО с оценкой 2,5 балла перешел из «зеленой» в «желтую» зону риска. В частности, в число «желтых» регионов вошли Ростовская область и Крым. ДФО получил четыре балла и перешел из «желтой» в «красную» зону риска.

ЦБ ежеквартально проводит мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ. В ходе мониторинга осуществляется риск-профилирование субъектов России. В качестве основных показателей Банком России рассматриваются частота страховых случаев, средняя выплата и скользящий коэффициент выплат, уточняет партнер Б1 Ольга Вострикова. Так, «зеленой» зоне соответствует оценка от 0 до 1 балла, «желтой» зоне — от 1,01 до 3,99 балла, «красной» зоне соответствуют показатели 4–7 баллов. Деление регионов по цветам производится на основе оценки рисков недобросовестных действий в ОСАГО, то есть это показывает уровень мошенничества, автоподстав в тех или иных регионах, добавляет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

По словам экспертов, ухудшение положения регионов связано с ростом трафика, в частности за счет туристов. Отмеченный рост данных показателей, повлиявший на общую оценку риска в регионах, может быть связан как с увеличением случаев недобросовестных практик в части завышения сумм ущерба или фальсификации обстоятельств ДТП, так и с общей дорожной обстановкой, вызванной значительным увеличением трафика через соответствующие регионы, поясняет госпожа Вострикова. Вместе с ростом трафика за счет туристов и в целом водителей растет число аварий, добавляет собеседник “Ъ” на рынке страхования.

Интерес к автомобильному туризму начал расти несколько лет назад, отмечает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. На рынке, по его словам, это связывали с увеличением доли среднего класса, растущим уровнем запросов к отдыху и низким развитием в России сервисов аренды автомобилей. В 2022–2023 годах этот тренд, по словам господина Ромашкина, наложился на закрытие аэропортов в южных регионах страны, из-за чего трасса М-4 «Дон» дополнительно получила несколько миллионов машин. По его оценке, на этом фоне доля туристов в Краснодарском крае выросла с 20–25% до 30–35%, в Крыму — с 60% до 80%.

Наличие южных регионов страны в «красных» и «желтых» зонах по ОСАГО логично, также считает основатель «ГТК Холдинг» Саид Залиев. В регионах сейчас не функционируют многие аэропорты — в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Симферополе. Причем ряд из них относятся к городам-миллионникам (Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж). Крым также принимает на себя большой пассажиропоток вне зависимости от времени года, отмечает он. По данным Росстата, за семь месяцев в гостиницах Ростовской области проживало более 633 тыс. человек, к аналогичному периоду прошлого года рост 44%. За этот период в гостиницах Крыма были размещены 1,16 млн человек (рост на 2%). В ДФО за аналогичный период заселяемость выросла на 35%, до 2,1 млн человек.

В целом страховщики стараются снижать свое присутствие в «красных» и наращивать его в «зеленых» регионах, отмечает Алексей Янин. Однако значимое сокращение присутствия крупных страховщиков в данных регионах маловероятно ввиду их небольшой доли в совокупном портфеле, считает госпожа Вострикова. Кроме того, у компаний остаются возможности перераспределения убыточности за счет функционирования механизма перестраховочного пула ОСАГО, отмечает она. Также для сбалансирования ситуации часть регионов по сути переплачивает за другие, поясняет директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Егор Лопатин. По его оценке, за последние пять лет жители одних регионов переплатили за другие около 58 млрд руб.

Юлия Пославская, Александра Мерцалова