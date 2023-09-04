Путин поручил правительству пересадить чиновников на отечественные авто

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры, нацеленные на приоритетное использование чиновниками отечественных автомобилей. Поручение составлено по итогу встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на автомобильной бензозаправке во время тестирования автомобиля Lada Kalina Sport, 2010 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин на автомобильной бензозаправке во время тестирования автомобиля Lada Kalina Sport, 2010 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Меры должны разработать правительство совместно с высшими исполнительными органами субъектов РФ при участии Управления делами президента. Доклад о выполненной работе необходимо подготовить до 1 февраля 2024 года.

3 августа Владимир Путин встретился в том числе с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым. Президент критически отнесся к инициативе делать упор на автомобили иностранного производства. По его словам, «все это чиновничество» должно стремиться к развитию отечественных брендов и автомобилей.

Вслед за этим АвтоВАЗ сообщил, что обладает необходимым потенциалом для обеспечения чиновников автомобилями. 4 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководители фракций поддерживают позицию президента и готовы пересесть на отечественные автомобили с сентября: депутатов планируют использовать марки «Москвич», Lada и Aurus.

Лусине Баласян