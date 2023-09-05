«Москвич» — теперь и «шестерка»

На российский авторынок понаедут новые «Москвичи» — линейка одноименного столичного автозавода пополнилась еще одной моделью. 4 сентября на предприятии начали собирать седан «Москвич 6», который будет доступен в трех комплектациях и с двумя видами двигателя. Впрочем, стоимость машины пока неизвестна, а ее продажи стартуют не раньше середины осени. Что еще известно о новой модели? И кто в первую очередь может его купить? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: В. Новиков / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Фото: В. Новиков / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Россияне снова увидят «шестерку» на авторынке, правда, в этот раз не от АвтоВАЗа и с большими габаритами. Выпускаемая с конвейеров столичного автозавода машина «Москвич 6» длиной чуть меньше 5 м. Производитель называет ее седаном, но эксперты настаивают — это лифтбек.

У автомобиля поднимается вся задняя часть вместе со стеклом, и в итоге открывается багажник объемом 540 л. Машина получила 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью в 174 лошадиных силы и 6-ступенчатую роботизированную коробку передач.

Есть вариант и попроще, но тоже перспективный, рассказал руководитель проектов завода «Москвич» Максим Клюшкин:

«Здесь двигатель турбированный, 136 лошадиных сил и коробка-вариатор. Машину, если мы говорим про ремонтопригодность, обслуживать удобно. Думаю, 300 тыс. км автомобиль спокойно пройдет».

Столичный завод выпустит «Москвич 6» в пяти цветах — черном, белом, сером, красном и синем. Сходить с конвейеров машина будет в комплектациях «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж».

В базовом варианте ее оборудуют кондиционером, мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном и аудиосистемой с шестью динамиками, а также камерой заднего вида. Опрошенные “Ъ FM” эксперты считают, что машина по габаритам, размерам и характеристикам ближе к моделям Skoda Octavia, Hyundai Elantra или Kia Cerato, которые на первичный рынок теперь официально не поставляются.

При этом цена российской новинки пока неизвестна, а продажи планируется начать в конце октября. Учитывая характеристики, «Москвич 6» вряд ли будет стоить дешевле 2 млн руб., считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Главными конкурентами для этой модели станут такие машины, как Omoda C5, Kaiyi E5 и Baic U5 сборки завода "Автотор". Соответственно, где-то в этом же ценовом диапазоне "Москвич" и будет играть.

Если "Москвич 3" продается сейчас минимум за 2,2 млн руб., то можно предположить, что стоимость "Москвича 6" начнется с 2,4-2,5 млн руб. и достигнет 2,6-2,7 млн руб.».

До запуска нового «Москвича» столичный автозавод с марта производил только две модели кроссоверов — «Москвич 3» с бензиновым двигателем, а также «Москвич 3e» с электромотором.

Седан в линейке выходит на довольно дефицитный рынок, поэтому так или иначе найдет своего покупателя, считает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«На рынке в основном у нас сейчас представлен SUV-сегмент, а с точки зрения легкового транспорта, седанов, хэтчбеков, лифтбеков предложение довольно ограниченное.

Поэтому рынку точно такая машина нужна, но спрос на нее будет очень сильно зависеть от цены. Кроме того, это хорошая история не только для государственных, но и частных автопарков».

Столичные власти тем временем анонсировали еще две модели «Москвича». Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в следующем году на предприятии начнут производить кроссоверы «Москвич 5» и «Москвич 8». Правда, как и предыдущие модели, предстоящие новинки отечественного автопрома будут перелицованными версиями китайских машин.

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