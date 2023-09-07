Минпромторг выделит на программу льготного лизинга авто еще 7,8 млрд руб.

Минпромторг возобновил программу льготного лизинга автомобилей. На ее дофинансирование выделят 7,8 млрд руб. Воспользоваться программой можно будет с 8 сентября. Об этом сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы с завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу по автомобилям, добавив дополнительные 7,8 млрд руб. до конца года»,— рассказал Денис Мантуров на международной выставке коммерческого транспорта Comtrans (цитата по «Прайму»). Допфинансирование позволит реализовать около 15 тыс. машин, включая электромобили.

По словам Дениса Мантурова, дофинансирование связано с тем, что выделенные на программу средства уже были исчерпаны — на 2023 год на нее было выделено 2 млрд руб.

В марте комитет Совета федерации по экономической политике рекомендовал увеличить финансирование программы льготного лизинга автомобилей до 10 млрд руб., программу льготного автокредитования — до 20 млрд руб.

Анастасия Ларина