Атака на Крымский мост, разрыв зерновой сделки и повышение ключевой ставки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поврежденный Крымский мост

Фото: Stringer, Reuters Поврежденный Крымский мост

Фото: Stringer, Reuters

По букве закона

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на Крымский мост.

Евросоюз, Великобритания, Австралия, США и Канада в один день расширили ограничительные меры против России.

Суд арестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму (ч. 2. ст. 280 УК РФ) в интернете.

Госдума приняла в третьем чтении закон о сборе со сверхприбыли крупных компаний.

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации Wild Salmon Center.

Цитаты недели

«Это преступление бессмысленное… И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет» (президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в районе Крымского моста).

«Кроме моря у нас есть "маршруты солидарности", которые позволяют нам экспортировать много зерна из портов Черного моря через сухопутные границы государств-членов, соседствующих с Украиной» (глава европейской дипломатии Жозеп Боррель об экспорте украинского зерна).

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет» (глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов об изменениях призывного возраста).

Инициативы недели

Россия вышла из зерновой сделки.

Президент России Владимир Путин решил не ехать на саммит БРИКС в ЮАР.

Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть выступила против выделения операторам связи частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.

Правительство планирует разрешить автомобилистам предъявлять водительские права и СТС в электронном виде.

Отечественных спортсменов хотят обязать выплачивать компенсацию в случае смены ими гражданства.

ФАС усилит надзор в сфере тарифного регулирования.

Депутаты Госдумы предлагают ввести уголовную ответственность за «публичное оправдание и пропаганду экстремизма».

Япония может ограничить экспорт подержанных автомобилей в Россию.

С сентября ряд частных медорганизаций смогут выписывать рецепты онлайн.

США направят на Ближний Восток истребители.

Цифры недели

Центробанк впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых.

За неявку в военкомат по повестке без уважительной причины штраф предлагается увеличить с 3 тыс. до 40–50 тыс. руб., а за уклонение от медкомиссии — с 3 тыс. до 15–25 тыс. руб.

Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене.

В первом полугодии 2023 года российские авиакомпании нарастили перевозки на 18% год к году, до 47,5 млн человек.

Предварительная стоимость восстановления Крымского моста после теракта составляет 1–1,3 млрд руб.

Доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год удвоилась и в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%.

Спрос на автоперевозки грузов в России вырос на 61%, увеличение стоимости составило до 38%.

Морской экспорт российской нефти в августе может упасть до годового минимума в 2,9–3 млн баррелей в сутки.

PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» планируют повысить цены в среднем на 10–20%.

Доля проданных электромобилей в ЕС — 15,1% — впервые в истории оказалась выше, чем доля дизельных — 13,4%.

Продажи отечественной спецтехники в первом полугодии выросли на 21%, до 37 млрд руб.

Сделки недели

Шведский производитель средств личной гигиены Essity продал российский бизнес ООО «Новые технологии».

«АльфаСтрахование» приобрела 100% «Атрадиус Рус Кредитное страхование» — «дочки» Atradius.

ММК купил у группы ПМХ шахту имени Тихова в Кузбассе.

Альфа-банк планирует получить блокпакет в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру».

Отставки и назначения

Рамазан Абдулатипов освобожден от обязанностей постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия).

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко.

Основатель и гендиректор медицинской группы «Инвитро» Александр Островский покидает компанию, ее новым акционером становится Роман Мирончик.

Руководство венгерского футбольного клуба «Ференцварош» отправило в отставку главного тренера Станислава Черчесова.