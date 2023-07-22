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Коммерсантъ FM
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Атака на Крымский мост, разрыв зерновой сделки и повышение ключевой ставки

Чем запомнилась неделя 17–22 июля: цифры, цитаты и факты

Поврежденный Крымский мост

Поврежденный Крымский мост

Фото: Stringer, Reuters

Поврежденный Крымский мост

Фото: Stringer, Reuters

По букве закона

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на Крымский мост.

Евросоюз, Великобритания, Австралия, США и Канада в один день расширили ограничительные меры против России.

Суд арестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму (ч. 2. ст. 280 УК РФ) в интернете.

Госдума приняла в третьем чтении закон о сборе со сверхприбыли крупных компаний.

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации Wild Salmon Center.

Цитаты недели

«Это преступление бессмысленное… И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет» (президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в районе Крымского моста).

«Кроме моря у нас есть "маршруты солидарности", которые позволяют нам экспортировать много зерна из портов Черного моря через сухопутные границы государств-членов, соседствующих с Украиной» (глава европейской дипломатии Жозеп Боррель об экспорте украинского зерна).

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет» (глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов об изменениях призывного возраста).

Инициативы недели

Россия вышла из зерновой сделки.

Президент России Владимир Путин решил не ехать на саммит БРИКС в ЮАР.

Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть выступила против выделения операторам связи частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.

Правительство планирует разрешить автомобилистам предъявлять водительские права и СТС в электронном виде.

Отечественных спортсменов хотят обязать выплачивать компенсацию в случае смены ими гражданства.

ФАС усилит надзор в сфере тарифного регулирования.

Депутаты Госдумы предлагают ввести уголовную ответственность за «публичное оправдание и пропаганду экстремизма».

Япония может ограничить экспорт подержанных автомобилей в Россию.

С сентября ряд частных медорганизаций смогут выписывать рецепты онлайн.

США направят на Ближний Восток истребители.

Цифры недели

Центробанк впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых.

За неявку в военкомат по повестке без уважительной причины штраф предлагается увеличить с 3 тыс. до 40–50 тыс. руб., а за уклонение от медкомиссии — с 3 тыс. до 15–25 тыс. руб.

Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене.

В первом полугодии 2023 года российские авиакомпании нарастили перевозки на 18% год к году, до 47,5 млн человек.

Предварительная стоимость восстановления Крымского моста после теракта составляет 1–1,3 млрд руб.

Доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год удвоилась и в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%.

Спрос на автоперевозки грузов в России вырос на 61%, увеличение стоимости составило до 38%.

Морской экспорт российской нефти в августе может упасть до годового минимума в 2,9–3 млн баррелей в сутки.

PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» планируют повысить цены в среднем на 10–20%.

Доля проданных электромобилей в ЕС — 15,1% — впервые в истории оказалась выше, чем доля дизельных — 13,4%.

Продажи отечественной спецтехники в первом полугодии выросли на 21%, до 37 млрд руб.

Сделки недели

Шведский производитель средств личной гигиены Essity продал российский бизнес ООО «Новые технологии».

«АльфаСтрахование» приобрела 100% «Атрадиус Рус Кредитное страхование» — «дочки» Atradius.

ММК купил у группы ПМХ шахту имени Тихова в Кузбассе.

Альфа-банк планирует получить блокпакет в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру».

Отставки и назначения

Рамазан Абдулатипов освобожден от обязанностей постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия).

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко.

Основатель и гендиректор медицинской группы «Инвитро» Александр Островский покидает компанию, ее новым акционером становится Роман Мирончик.

Руководство венгерского футбольного клуба «Ференцварош» отправило в отставку главного тренера Станислава Черчесова.

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Крым. Новорожденный белый львенок в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе

Крым. Новорожденный белый львенок в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Екатеринбург. Царский крестный ход, посвященный годовщине убийства императора Николая II и членов его семьи

Екатеринбург. Царский крестный ход, посвященный годовщине убийства императора Николая II и членов его семьи

Фото: Коммерсантъ / Владимир Пипченко  /  купить фото

Керчь. Приостановленное автомобильное движение по Крымскому мосту после ЧП с украинскими беспилотниками

Керчь. Приостановленное автомобильное движение по Крымскому мосту после ЧП с украинскими беспилотниками

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Санкт-Петербург. Абитуриенты сдают вступительные экзамены в вуз

Санкт-Петербург. Абитуриенты сдают вступительные экзамены в вуз

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Крым. Горящий склад с боеприпасами на полигоне в Кировском районе

Крым. Горящий склад с боеприпасами на полигоне в Кировском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Витебск, Белоруссия. Итальянская певица Agape держит призы за второе место на международном фестивале искусств «Славянский базар»

Витебск, Белоруссия. Итальянская певица Agape держит призы за второе место на международном фестивале искусств «Славянский базар»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Москва. Люди гуляют по Красной площади после ливня

Москва. Люди гуляют по Красной площади после ливня

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

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Крым. Новорожденный белый львенок в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Екатеринбург. Царский крестный ход, посвященный годовщине убийства императора Николая II и членов его семьи

Фото: Коммерсантъ / Владимир Пипченко  /  купить фото

Керчь. Приостановленное автомобильное движение по Крымскому мосту после ЧП с украинскими беспилотниками

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Санкт-Петербург. Абитуриенты сдают вступительные экзамены в вуз

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Крым. Горящий склад с боеприпасами на полигоне в Кировском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Витебск, Белоруссия. Итальянская певица Agape держит призы за второе место на международном фестивале искусств «Славянский базар»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Москва. Люди гуляют по Красной площади после ливня

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

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