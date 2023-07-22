Атака на Крымский мост, разрыв зерновой сделки и повышение ключевой ставки

Поврежденный Крымский мост
Фото: Stringer, Reuters
По букве закона
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на Крымский мост.
Евросоюз, Великобритания, Австралия, США и Канада в один день расширили ограничительные меры против России.
Суд арестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму (ч. 2. ст. 280 УК РФ) в интернете.
Госдума приняла в третьем чтении закон о сборе со сверхприбыли крупных компаний.
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации Wild Salmon Center.
Цитаты недели
«Это преступление бессмысленное… И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет» (президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в районе Крымского моста).
«Кроме моря у нас есть "маршруты солидарности", которые позволяют нам экспортировать много зерна из портов Черного моря через сухопутные границы государств-членов, соседствующих с Украиной» (глава европейской дипломатии Жозеп Боррель об экспорте украинского зерна).
«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет» (глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов об изменениях призывного возраста).
Инициативы недели
Россия вышла из зерновой сделки.
Президент России Владимир Путин решил не ехать на саммит БРИКС в ЮАР.
Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT.
Российская телевизионная и радиовещательная сеть выступила против выделения операторам связи частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Правительство планирует разрешить автомобилистам предъявлять водительские права и СТС в электронном виде.
Отечественных спортсменов хотят обязать выплачивать компенсацию в случае смены ими гражданства.
ФАС усилит надзор в сфере тарифного регулирования.
Депутаты Госдумы предлагают ввести уголовную ответственность за «публичное оправдание и пропаганду экстремизма».
Япония может ограничить экспорт подержанных автомобилей в Россию.
С сентября ряд частных медорганизаций смогут выписывать рецепты онлайн.
США направят на Ближний Восток истребители.
Цифры недели
Центробанк впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых.
За неявку в военкомат по повестке без уважительной причины штраф предлагается увеличить с 3 тыс. до 40–50 тыс. руб., а за уклонение от медкомиссии — с 3 тыс. до 15–25 тыс. руб.
Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене.
В первом полугодии 2023 года российские авиакомпании нарастили перевозки на 18% год к году, до 47,5 млн человек.
Предварительная стоимость восстановления Крымского моста после теракта составляет 1–1,3 млрд руб.
Доля подделок техники международных производителей на российских маркетплейсах за год удвоилась и в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%.
Спрос на автоперевозки грузов в России вырос на 61%, увеличение стоимости составило до 38%.
Морской экспорт российской нефти в августе может упасть до годового минимума в 2,9–3 млн баррелей в сутки.
PepsiCo, «Сады Придонья» и МПБК «Очаково» планируют повысить цены в среднем на 10–20%.
Доля проданных электромобилей в ЕС — 15,1% — впервые в истории оказалась выше, чем доля дизельных — 13,4%.
Продажи отечественной спецтехники в первом полугодии выросли на 21%, до 37 млрд руб.
Сделки недели
Шведский производитель средств личной гигиены Essity продал российский бизнес ООО «Новые технологии».
«АльфаСтрахование» приобрела 100% «Атрадиус Рус Кредитное страхование» — «дочки» Atradius.
ММК купил у группы ПМХ шахту имени Тихова в Кузбассе.
Альфа-банк планирует получить блокпакет в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру».
Отставки и назначения
Рамазан Абдулатипов освобожден от обязанностей постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия).
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко.
Основатель и гендиректор медицинской группы «Инвитро» Александр Островский покидает компанию, ее новым акционером становится Роман Мирончик.
Руководство венгерского футбольного клуба «Ференцварош» отправило в отставку главного тренера Станислава Черчесова.