Кредитное страхование русеет

«АльфаСтрахование» планирует развиваться в сегменте страхования торговых кредитов, приобретя дочернюю компанию международной группы Atradius. По словам экспертов, сегмент может быть прибыльным при аккуратном подходе к ведению бизнеса, что во многом зависит от компетенции кредитных андеррайтеров. Тем не менее они указывают на возможную потерю клиентов и сложности с перестрахованием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Один из крупнейших страховщиков РФ «АльфаСтрахование» объявил о завершении сделки по приобретению 100% «Атрадиус Рус Кредитное страхование» — дочерней компании международной группы Atradius. Группа специализируется на защите бизнеса от рисков неплатежа по торговым кредитам.

Как заявил гендиректор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов, компания видит перспективы в развитии страхования торговых кредитов и собирается сохранить команду, компетенции и ключевые бизнес-процессы в приобретенной компании.

Группа «АльфаСтрахование» по итогам 2022 года занимала пятое место по сборам (111 млрд руб.), следует из данных «Эксперт РА». Услугами «АльфаСтрахования» пользуются более 31 млн человек и свыше 125 тыс. предприятий. «Атрадиус Рус Кредитное страхование» (тогда «Атрадиус») получила лицензию на осуществление страховой деятельности в России в конце 2014 года. По данным «Эксперт РА», по итогам 2022 года занимала 46-е место по сборам (более 2 млрд руб.). Размер уставного капитала составляет 300 млн. руб.

С начала 2022 года страховой рынок покинули ряд компаний с иностранными владельцами. В частности, «Цюрих» (входила в Zurich Insurance Group) была продана менеджменту. После переименования в «Зетта Страхование» уже в 2023 году она приобрела российский бизнес страховой группы Allianz. «Интеррос» приобрел долю французской банковской группы Societe Generale в «Сосьете Женераль Страхование» и «Сосьете Женераль Страхование жизни». Компания «ЕРВ Туристическое страхование» передала страховой портфель компании «Евроинс» (см. “Ъ” от 23 мая 2022 года).

По словам собеседника “Ъ” на рынке, то, что что сейчас собирается сделать «Альфа», «укладывается в концепцию наращивания компетенций в конкретной области». Сделка по в целом находится в логике приобретения некрупных специализированных страховщиков для усиления рыночных позиций в соответствующих сегментах, уточняет независимый эксперт Андрей Бархота.

Эксперты сходятся во мнении, что цена сделки была невысокой. По оценке господина Бархоты, учитывая участие нерезидентов, актуальная цена сделки может находиться в диапазоне 0,3–0,6 от капитала «Атрадиус Рус Кредитное страхование». Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов предполагает, что дисконт может достигать 30–50% к рыночной цене с предусмотренным опционом по обратному выкупу в будущем.

Рынок страхования торгового финансирования может оказаться прибыльным, но «только при аккуратной проработке», говорят эксперты.

Гендиректор страхового брокера «Союз страхование» Олег Ханин считает, что убыточность по данному виду зависит от качества портфеля, компетенции кредитных андеррайтеров и прочих специалистов. В страховании торговых кредитов особую роль играет юридический департамент, потому что компании сталкиваются с тем, что нужно взыскивать просроченную дебиторскую задолженность, добавляет он.

Тем не менее, собеседники “Ъ” отмечают и высокие риски. По словам одного из источников “Ъ”, рынок кредитного страхования требует значительных перестраховочных емкостей, которые сейчас может обеспечить только РНПК, «известная своим консервативным отношением к кредитным рискам». Поэтому «можно предвидеть сложности» с размещением портфеля рисков в перестрахование, полагает он. Господин Цыганов считает, что «АльфаСтрахование» может потерять и часть клиентов «Атрадиуса». Иностранные страховщики, поясняет он, обычно страхуют иностранных клиентов, поэтому кто-то может уйти из России вслед за страховщиком или просто откажется страховаться у нового владельца из-за смены бренда.

Юлия Пославская