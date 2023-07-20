Санкционировали по полной программе

Евросоюз, Великобритания, Австралия, США и Канада одновременно расширили санкции против российских физических и юридических лиц. Вашингтон, в частности, добавил в черные списки почти 120 человек и организаций, инкриминируя им поддержку специальной военной операции на Украине. Среди прочих в списках оказался советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин, компании из разных отраслей и крупные банки. Канада стала первой юрисдикцией, которая ввела санкции в отношении всей «большой четверки» российских мобильных операторов. Хотя фигуранты черных списков традиционно говорят о фактическом отсутствии влияния на бизнес в условиях и без того высокой изоляции РФ, юристы отмечают, что санкции по-прежнему имеют серьезный негативный эффект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянное расширение санкций против России стало привычным для граждан и компаний, но продолжает осложнять им жизнь

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Постоянное расширение санкций против России стало привычным для граждан и компаний, но продолжает осложнять им жизнь

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, США совместно с нашими союзниками и партнерами предприняли беспрецедентные шаги, чтобы навязать России издержки и добиться ответственности физических и юридических лиц, поддерживающих ее незаконную войну. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется»,— заявил в четверг глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, представляя новые санкции. Замминистра финансов США Уолли Адейемо добавил, что нынешний пакет мер — это «еще один шаг по ограничению военного потенциала России, ее доступа к боеприпасам и ее экономического положения».

Удар получился массированным: вначале о своих санкциях объявила Австралия, затем Великобритания, ЕС, Канада и США. В каждом случае речь шла о расширении списков как физических, так и юридических лиц.

Многокомпонентные ограничения

Объявленные 20 июля санкции среди прочего вновь затронули российский технологический сектор. В частности, Канада ввела ограничения в отношении российских сотовых операторов — МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2, а также «Яндекс Pay», производителя электроники «CMT-AйЛогик» и поставщика компонентов Device Consulting. Все они причислены к военно-промышленному комплексу. Санкции запрещают канадцам и лицам на территории Канады как-либо взаимодействовать с собственностью упомянутых компаний, оказывать им финансовые или иные услуги.

Канада стала первой юрисдикцией, которая ввела санкции в отношении всей «большой четверки» операторов.

Первым оператором, подпавшим под санкции (в США) в апреле, стал «МегаФон» (см. “Ъ” от 12 апреля), однако компания получила существенные допуски в рамках генеральных лицензий. Законы Канады тоже допускают выдачу лицензий. Но операторы их не получили, то есть «развитие телекоммуникационных связей между ними и канадскими контрагентами невозможно», поясняет юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян: «Если не будут выданы индивидуальные лицензии или издана генеральная, то соглашения с российскими операторами станут неисполнимыми, даже если заключены через посредников». «Канадские провайдеры будут прекращать взаимодействие по роумингу»,— уточняет глава практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП Денис Примаков.

Партнер BGP Litigation Сергей Гландин считает, что отсутствие исключений может объясняться «отсутствием сильных интересов российских лиц в Канаде». Он сомневается, что примеру Канады последуют другие страны. По мнению юриста, «Канада, как и Австралия, вводит санкции без явной направленности».

В МТС, Теlе2 и «МегаФоне» отказались от комментариев. «На предоставление услуг для наших клиентов это не повлияет»,— заверили в «Вымпелкоме». В «CMT-AйЛогик» и Device Consulting не ответили “Ъ”.

ЕС внес департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы и двух его подрядчиков, NtechLab и Tevian, занимающихся разработкой систем распознавания лиц, в перечень причастных к нарушениям прав человека. Меры против ДИТ объясняются тем, что он передает данные о распознавании лиц главному управлению МВД по Москве (тоже внесено в перечень). В NtechLab и Tevian не ответили на запросы “Ъ”.

Минфин США ввел санкции в отношении экс-главы Счетной палаты Алексея Кудрина, занимающего сейчас должность советника по корпоративному развитию в «Яндексе». В обосновании отмечены «близкие связи с Владимиром Путиным», но непосредственная причина для введения санкций — «участие в работе технологического сектора экономики РФ», то есть текущая деятельность. В «Яндексе» отказались от комментариев.

Определенной связи между корпоративными действиями в российских компаниях и попаданием их собственников и управляющих под санкции до сих пор прямо не прослеживалось.

Связаны ли процессы весенних и летних закрытых переговоров о реструктуризации бизнеса «Яндекса» с санкциями против Алексея Кудрина, утверждать сложно: логичного объяснения тому, что он попал в SDN-лист сейчас, а не полгода или год назад, нет.

Под санкции также попали компании, связанные с разработкой и импортом электроники, компонентов и оборудования. Так, в SDN-листе оказалась структура «Росатома» НПО «Критические информационные системы» (НПО КИС). Она учреждена в сентябре 2022 года для разработки и производства доверенных программно-аппаратных комплексов для критической информационной инфраструктуры. Собеседники “Ъ” на рынке не раз говорили, что КИС проявляет интерес к покупке разработчиков и производителей электроники, включая Kraftway и МЦСТ.

В SDN-листе оказался и ряд предприятий, которые импортируют радиоэлектронные компоненты или оказывают услуги по контрактному производству. Это «Базис трейд прософт» (промышленные компьютеры, светотехника и компоненты), «Компонента» (радиоэлектронные компоненты, монтаж печатных плат), АК «Микротех» (оборудование для производства микроэлектроники), «Форпост Трейдинг» (контрактная сборка, поставка компонентов), «Фортап» (импортные жесткие диски, процессоры, материнские платы и оперативная память), «РадиоТехСнаб» и «Радиант ЭК» (радиоэлектронные компоненты).

Собеседник “Ъ”, близкий к одному из производителей радиоэлектроники, говорит, что санкции 2022–2023 годов вынудили участников рынка «перейти в зону параллельного импорта».

«Но санкции не остановят их работу: на каждую подсанкционную фирму откроют 25 новых и продолжат. Больших проблем в этом я не вижу»,— подчеркивает источник “Ъ”.

Канада добавила в черный список платежную систему «Мир». По словам руководителя санкционной практики адвокатского бюро А-ПРО Екатерины Макеевой, «с помощью этих систем нельзя будет проводить оплату в Канаде, через канадские банки или контрагентов, но сомнительно, что в реальности меры на что-то повлияют». Вопрос, по ее мнению, состоит лишь в том, кто и как последует примеру Канады. В платежной системе «Мир» не ответили на запрос “Ъ”.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров согласен, что «влияние санкций на ПС “Мир”, и так достаточно ограниченно представленную за рубежом, можно считать нулевым». Но для «Яндекса», считает эксперт, это «неприятный звоночек в условиях разделения компании».

От пароходов до филиалов

США продолжили вводить санкции против российского нефтесервиса и нефтегазового машиностроения. В SDN-лист были включены, в частности, один из лидеров рынка — буровая компания «Евразия» (крупнейший владелец — семья Вагита Алекперова), а также Сибирская сервисная компания, связанная с бенефициарами «Союзнефтегаза» — экс-министром топлива и энергетики Юрием Шафраником и Ильей Шебуниным.

Эти компании работают исключительно в РФ. По словам собеседников “Ъ”, еще в 2022 году у них возникали значительные трудности с замещением комплектующих из-за санкций, а также проблемы с логистикой.

Источники “Ъ” в отрасли полагают, что включение в SDN-лист может осложнить получение оборудования для бурения через дружественные страны из-за проблем с расчетами.

США также добавили в SDN-лист структуру «Газпрома» — «Газпром Автоматизация», крупнейшего игрока рынка нефтегазового строительства в РФ — АО «НИПИгазпереработка» (сокращенно НИПИГАЗ, принадлежит нынешнему и бывшему менеджменту СИБУРа), подконтрольные ему ООО НИПИГАЗ АКТИВ и ООО НИПИГАЗ ИТ. НИПИГАЗ управляет строительством Амурского ГПЗ «Газпрома», комплекса «Запсибнефтехим» СИБУРа. Компания заместила ушедшие из РФ из-за санкций инжиниринговые компании, отвечающие за строительство «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа. В НИПИГАЗе оперативных комментариев не предоставили.

В SDN-лист попал один из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке — Сахалинское морское пароходство (SASCO) и принадлежащие ему «МПЛ Ванино Сахалин», «Восток Трейд Инвест» и весь его флот из 14 морских судов. В компании сказали, что работают в штатном режиме. В августе контрольный пакет Сахалинского морского пароходства купила группа «Дело». В самой группе 49% у входящего в «Росатом» «Атомэнергопрома», 51% — у основателя холдинга Сергея Шишкарева.

США продолжают вводить санкции против предприятий «Росатома».

В SDN-лист вошел филиал входящего в «Атомэнергомаш» (АЭМ) «АЭМ Пропульсия», который выпускает пропульсивное оборудование для судов. В частности, он изготавливает пропульсивный комплекс, включая гребной вал с винтом, для головного ледокола «Россия» проекта «Лидер», который строится на судоверфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка).

В то же время филиал, расположенный в Санкт-Петербурге, не имеет отдельного юрлица. В SDN-листе указаны реквизиты материнской АЭМ, что, по мнению юристов, может вызвать сложности у головной компании. Контрагенты будут вынуждены исходить из того, что под санкциями оказался сам АЭМ, считает Екатерина Макеева: «Есть риск, что система комплаенса не будет разрешать сделки или операции с компанией, чей ИНН находится в санкционном списке».

Санкционный пример заразителен

Массовость объявления санкций 20 июля вызвала разные предположения юристов об их согласованности и целях столь «концентрированного удара». Партнер BKHK law firm Роман Хаминский отмечает, что у западных государств имеется «общий консенсус» по поводу антироссийской санкционной политики и чем мощнее страна, тем влиятельнее пример: «Если физическое лицо попадает в SDN-лист, то ни в европейских странах, ни в Канаде такому лицу не откроют счет в банке. Бывали примеры попадания лиц в черные списки одних стран и затем другие включали их же».

«Кроме того, в Великобритании есть процедура введения санкций в упрощенном порядке, когда лицо включают в список на основании его попадания в иные списки, включая канадский. После этого у британского регулятора есть время на выяснение оснований для введения в отношении такого лица санкций или же исключения из перечня. Ранее наиболее частые заимствования были из списка ЕС»,— добавляет юрист NSP Глеб Бойко.

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян добавляет, что при введении сходных ограничений сразу в нескольких юрисдикциях их сфера «значительно расширяется, это упрощает ситуацию и для правоприменительных органов, так как они взаимодействуют друг с другом».

Господин Касумян отмечает общее изменение подходов к введению западных санкций: «Так, сейчас характерна борьба с обходом уже введенных ограничений, а не добавление новых. В этом смысле показательны санкции против компаний третьих юрисдикций (Киргизия, ОАЭ)».

Екатерина Макеева называет текущую международную политику в области санкций «периодом синхронизации». «В Великобритании юристы обратили внимание на диспропорции в регулировании юридических услуг по сравнению с США, ЕС берет на вооружение американский опыт вторичных санкций и усиливает роль уголовного права за несоблюдение санкций. Опыт сотрудничества в сфере контроля, включая разведку, также имплементируется в сфере международных отношений»,— поясняет юрист.

Хотя фигуранты черных списков традиционно говорят о фактическом отсутствии влияния на бизнес в условиях и без того высокой изоляции РФ, юристы отмечают, что санкции по-прежнему имеют серьезный негативный эффект. Роман Хаминский подчеркивает, что санкции наносят «репутационный и материальный ущерб не только объекту, но и тем, кто с ним взаимодействует, ведет бизнес или выступает аффилированным лицом». «Такой метод выглядит эффективным, ведь нет срока, как в уголовном праве, и пока не устранена причина санкций, они, как правило, продолжают действовать»,— поясняет юрист, добавляя, что идет «передел рынков и сферы влияния».

В целом российский бизнес «адаптировался к санкционным ограничениям», признает Денис Примаков, «но санкции влияют на акционерную стоимость компаний». Екатерина Макеева отмечает, что внимание российского бизнеса в первую очередь сейчас «обращено к реакции стран-соседей». Дружественные страны, соглашается господин Хаминский, «вынуждены все чаще взвешивать уровень риска и выгоду от работы с РФ».

Юрий Литвиненко, Никита Королев, Анна Занина, Максим Буйлов, Дмитрий Бутрин, отдел бизнеса