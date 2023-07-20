«Инвитро» меняет главного лаборанта

В одной из крупнейших медицинских групп в России «Инвитро» с более чем 1,9 тыс. отделений меняется владелец. Основатель и гендиректор Александр Островский покидает компанию, а ее собственником станет бизнесмен Роман Мирончик. Выручка лабораторий сокращается после снижения заболеваемости COVID-19, но аналитики выделяют «Инвитро» за счет диверсифицированного бизнеса и широкой географической представленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основатель и гендиректор медицинской группы «Инвитро» Александр Островский уходит из компании, а ее новым акционером становится Роман Мирончик. Об этом господин Островский сообщил 20 июля в письме сотрудникам «Инвитро». С текстом обращения ознакомился “Ъ”. Как отметил в письме господин Островский, с новым акционером компания должна продолжить развитие и выйти на новый уровень.

В «Инвитро» “Ъ” подтвердили смену владельца.

«Смена акционера никак не повлияет на текущую деятельность компании, операционное руководство которой продолжает осуществлять Юлия Полихова»,— говорит представитель «Инвитро».

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценил стоимость «Инвитро» в 12–15 млрд руб. или 5–6 EBITDA за 2022 год.

«Инвитро» существует с 1995 года, специализируется на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. Объединяет более 1,9 тыс. медицинских офисов в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Головная структура «Инвитро», по данным «СПАРК-Интерфакс»,— кипрская Invitro Holding ltd., совладельцами которой называли господина Островского, Валентина Дороничева и Владимира Куликовского. Еще 30% было у фондов Russia Partners, писал в 2021 году Forbes. Отраслевое издание Vademecum оценивало совокупную выручку группы в 2021 году в 39,2 млрд руб.

«Инвитро» не один год искала инвестора. В 2021 году группа планировала выйти на IPO, разместившись в России и на одной из зарубежных площадок, рассчитывая на оценку в $1 млрд. В 2022 году среди заинтересованных в покупке «Инвитро» издание Vademecum называло Kismet Capital Group (KCG) экс-гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина. В KCG заявили “Ъ”, что не имеют отношения к текущей сделке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «Инвитро» Александр Островский (июнь 2008 года)

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Генеральный директор «Инвитро» Александр Островский (июнь 2008 года)

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Александр Островский в обращении назвал господина Мирончика «инвестором с большим международным опытом работы». Газета «Ведомости» в июне писала, что Роман Мирончик — совладелец компании «Эзреаль», которая выиграла торги по продаже объекта на западе Москвы в районе Крылатское, где планировалось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Как следует из СПАРК, связанные с бизнесменом структуры управляют бизнес-центром «Бахрушин Хаус», торговыми центрами «Солнечный» и «Белка». Также он возглавляет ООО «Международная хоккейная академия им. А. М. Овечкина», входит в совет директоров банка ТКБ и совместно с Юрием Березовским и Евгением Ивановским владеет «ТКБ Инвестиции». Последняя в 2022 году получила 0,1% головной структуры клиники «Евроонко» ООО «Центр инновационных медицинских технологий». В ТКБ и «ТКБ Инвестиции» комментарий не предоставили. Связаться с господином Мирончиком не удалось.

Рынок лабораторной диагностики в последние годы сильно зависел от спроса, связанного с пандемией COVID-19. Но со снижением заболеваемости COVID-19 выручка лабораторий начала снижаться, отмечали участники рынка.

В 2022 году выручка ООО «Инвитро» год к году сократилась на 19,23%, до 11,25 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 65,66%, до 703,72 млн руб. Эффект COVID-19 сошел на нет, но потребители привыкли выполнять регулярные анализы, отмечает господин Габышев. К сильным сторонам «Инвитро» он относит диверсифицированный бизнес, готовность работать в смежных сегментах и широкую географическую представленность.

Помимо собственных, более 1 тыс. лабораторий у «Инвитро» открыто по франшизе. Развитие по франшизе повышает капитализацию, узнаваемость бренда и доступность для конечного потребителя, говорит эксперт Franchiza.ru Анна Рождественская. По ее мнению, изменений в стратегии в этом направлении в ближайшее время ждать не стоит, так как перед новыми владельцами скорее стоит задача продемонстрировать партнерам стабильность бизнеса.

Полина Гриценко