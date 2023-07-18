На Ближнем Востоке возрастает истребительность

США направляют на Ближний Восток истребители пятого поколения F-35 и дополнительные F-16. Об этом сообщили в Пентагоне. Поводом стало обострение ситуации в Ормузском проливе, где Иран предпринял несколько попыток захватить танкеры с нефтью. Впрочем, иранская угроза не единственное, чего опасаются в Вашингтоне. Источники в Пентагоне утверждают, что F-35 могут быть использованы и в воздушном пространстве Сирии, если активность ВКС РФ там не снизится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребители пятого поколения F-35

Фото: Lt. Cmdr. Darin Russell / U.S. Navy / AP Истребители пятого поколения F-35

Фото: Lt. Cmdr. Darin Russell / U.S. Navy / AP

«В ответ на ряд недавних тревожных событий в Ормузском проливе министр обороны приказал перебросить эсминец USS Thomas Hudner, истребители F-35 и истребители F-16 в район контроля Центрального командования США (Centcom)»,— сообщила в понедельник на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Напомним, в начале июля ВМС США заявили, что помешали Ирану захватить два коммерческих танкера в Оманском заливе (в районе Ормузского пролива). У Тегерана была другая версия событий, но к ней не прислушались. По данным Centcom, с 2021 года Иран атаковал или захватил около 20 торговых судов. «Мы призываем Иран немедленно прекратить эти дестабилизирующие действия, которые угрожают свободному потоку торговли через этот стратегический водный путь, от которого зависит более 1/5 мировых поставок нефти»,— добавила госпожа Сингх.

Иран не единственный повод для беспокойства Вашингтона на Ближнем Востоке. Высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности сообщил журналу Air & Space Forces Magazine, что F-35 могут быть использованы как над Персидским заливом и Ормузским проливом, так и над Сирией, если российское присутствие там продолжит представлять серьезную угрозу для американских военных. А на прошлой неделе информагентство AP также с ссылкой на представителя Пентагона сообщило, что США рассматривают ряд вариантов силового противодействия России в небе над Сирией, так как действия ВКС РФ осложняют проведение американских операций против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ).

По мнению источника AP, то, что действия ВКС РФ в Сирии стали более агрессивными, связано с усилением сотрудничества между Россией и Ираном.

Со слов представителя Пентагона, Москва обязана Тегерану за его поддержку в противостоянии с Украиной и в ответ содействует реализации иранского желания, чтобы американские военные ушли из Сирии и не мешали поставлять вооружение ливанскому движению «Хезболла», которое угрожает Израилю.

Впрочем, Москва никогда и не скрывала, что хотела бы ухода американцев из Сирии, особенно из района Эт-Танф в провинции Хомс. Об этом неоднократно говорилось как до начала полномасштабных боевых действий на Украине, так и после 24 февраля 2022 года. И зависимости от контактов РФ с Ираном тут нет. Более того, еще четыре года назад Россия вела переговоры об отводе иранских сил от линии разграничения между Сирией и Израилем, но условием было то, что американцы выведут свои подразделения из Эт-Танфа и передадут этот район под контроль сирийских правительственных сил. Но этого не произошло. И вряд ли произойдет в ближайшем будущем.

У США в Сирии находится всего около 1 тыс. военных. В то же время они совместно с партнерами по международной антитеррористической коалиции регулярно проводят полеты в сирийском небе, в том числе осуществляют операции против ИГ. Между российскими и американскими военными действуют протоколы деконфликтинга, принятые для предотвращения инцидентов в воздухе. Однако в последнее время обе стороны активно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. Такое не раз было и раньше, но с конца июня глава российского Центра примирения в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов делает подобные заявления едва ли не в ежедневном режиме. Например, в понедельник, по его словам, со стороны возглавляемой США коалиции было зафиксировано десять случаев нарушения протоколов, в частности американцы не согласовали с российской стороной полеты беспилотников. Постоянно звучат и заявления о нарушении силами коалиции сирийского воздушного пространства там, где не проходят международные воздушные трассы. Сообщалось и о том, что американский беспилотник MQ-9 Reaper незаконно приближался к российским военным объектам на аэродроме в провинции Алеппо.

Один из самых серьезных инцидентов в воздухе произошел в начале июля. Российская сторона обвинила США в появлении MQ-9 Reaper на маршрутах пролета самолетов ВКС РФ.

«В обоих случаях фиксировалось воздействие системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов и отстрелу ложных тепловых целей»,— заявил Олег Гуринов.

В то же время в Centcom утверждают, что беспилотник выполнял миссию по уничтожению объектов ИГ, когда один из российских самолетов начал сбрасывать перед ним парашютные сигнальные ракеты, что вынудило его совершить маневр уклонения. В Пентагоне также опровергают обвинения в нарушении протоколов деконфликтинга и считают, что виноваты российские летчики. Об этом же говорят и в Минобороны Франции. В начале июля там также заявили о «непрофессиональном взаимодействии» Су-35 с двумя французскими самолетами Rafale, которые выполняли задание вблизи иракско-сирийской границы.

При этом ситуация все больше обостряется. Российские военные подчеркивают, что не несут ответственности за безопасность несогласованных полетов беспилотников коалиции. Но речь уже не только о дронах. Как сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на неназванные официальные источники, действия пилота российского истребителя в небе над Сирией подвергли опасности жизни четырех членов экипажа американского МС-12. По данным издания, в воскресенье Су-35 «пролетел очень близко от американского самолета наблюдения, вынудив его пройти через турбулентный след». Подчеркивается, что это помешало экипажу МС-12 безопасно управлять своим самолетом.

Марианна Беленькая