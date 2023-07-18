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Коммерсантъ FM
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Санкциям командуют право руля

Япония может ограничить экспорт подержанных автомобилей в РФ

Японские власти рассматривают введение запрета на экспорт в Россию большей части номенклатуры подержанных автомобилей, которые еще продолжали поставляться на российский рынок. Речь идет о повторении последних ограничений ЕС — санкции коснутся всех легковых машин, в том числе электромобилей и гибридов, за исключением оборудованных двигателем объемом до 1,9 л. На последние в январе—мае пришлось как минимум 26,3% поставок в РФ. Аналитики указывают на популярность автомобилей из Японии на Дальнем Востоке и в Сибири, но полагают, что рынки этих регионов адаптируются к новым ограничениям, как это произошло с российским рынком новых машин.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Япония хочет запретить экспорт в РФ автомобилей с двигателем объемом свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридов, сообщает локальный портал Yomiuri. С апреля 2022 года из Японии в РФ уже нельзя было вывозить автомобили дороже ¥6 млн, что эквивалентно €44,1 тыс., что на тот момент примерно соответствовало ограничениям со стороны ЕС, которые касались машин дороже €50 тыс. (см. “Ъ” от 30 марта 2022 года). По данным Yomiuri, новые изменения экспортных ограничений могут быть приняты в июле, а вступят в силу с августа.

Сейчас инициатива японских властей вновь повторяет последние изменения в европейских санкциях. В рамках 11-го пакета, введенного властями Евросоюза в конце июня, легковые автомобили были исключены из отдельного списка предметов роскоши, которым запрещался их ввоз в РФ. Теперь их экспорт полностью запрещен, включая подержанные, но введена оговорка в ряде таможенных кодов, согласно которой запрет коснется только автомобилей с двигателем от 1,9 л.

Из таможенной статистики Японии следует, что за январь—май 2023 года в РФ было экспортировано 91,7 тыс. автомобилей на ¥110 млрд (€713,1 млн), практически все они — подержанные. Существенная доля этого объема — почти 24,1 тыс. машин, или 26,3%,— приходилась на подержанные автомобили с двигателем от 1 л до 1,5 л. Еще 18,4 тыс., или 18,1%,— с двигателем от 1,5 л до 3 л. Наибольшая доля (24,6 тыс. штук, или 26,9%) приходилась на поставки по таможенному коду, относящемуся к неподключаемым гибридам — машинам, оборудованным двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием и электродвигателями в качестве приводных.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что речь идет о гибридах предыдущих поколений, например Toyota Prius, популярных на Дальнем Востоке и в Сибири. По его мнению, популярность таких машин и электромобилей связана с их ценой, стоимостью владения и интересом жителей Дальнего Востока к трендам, которые уже обрели популярность в Японии. В случае введения ограничений на их поставки покупатели могут переориентироваться на ДВС или машины из Китая.

92 тысячи

автомобилей было поставлено в Россию из Японии в январе—мае 2023 года

Дальневосточные СМИ писали, что б/у автомобили из Японии продаются на авторынках, поступая туда через перекупщиков. Напомним, что с 1 августа утильсбор для физлиц, которые продадут автомобиль раньше чем через 12 месяцев после ввоза, вместо 3,4 тыс. руб. вырастет на сумму от нескольких сотен тысяч до 1,2 млн руб. И участники дилерского сообщества уже отмечали, что такой рост приведет к переходу рынка в серую зону (см. “Ъ” от 5 и 8 июля). При этом импорту, по крайней мере сейчас, не способствует ослабление рубля, которое при самостоятельном ввозе небольших партий или единичных автомобилей ведет к их моментальному удорожанию.

Какие иномарки и из каких стран поставляются в Россию

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что в общем импорте в РФ новых и б/у автомобилей машины с двигателем свыше 2 л занимают соответственно около 16% и 30%. При этом в автомобилях с пробегом доля японских машин с объемом 2 л и более составляет около 5% от всего объема импорта. Он полагает, что в условиях запрета на поставки гибридов и электрокаров рынки регионов Дальнего Востока переориентируются на ДВС с двигателем до 1,9 л или же перейдут на бренды из Китая, как это уже сейчас происходит в других российских регионах, где традиционно спросом прежде пользовались европейские марки.

Ольга Никитина

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