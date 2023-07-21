По факту издевательств над пациентом ПНД в Дагестане возбуждено уголовное дело

Дагестанское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 117 (истязание) УК РФ по факту издевательств медперсонала над пациентом психоневрологического диспансера в Махачкале. По делу задержана одна подозреваемая, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель СКР поручил руководителю следственного управления по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщил Telegram-канал ведомства.

Накануне минздрав, прокуратура Дагестана и республиканское управление СКР занялись проверкой распространенной в соцсетях информации об издевательстве над пациентом в республиканском психоневрологическом диспансере.

По информации Telegram-канала Mash Gor, одна из санитарок душила подушкой пожилого пациента, другая снимала все на видео, которое разошлось потом по чатам в мессенджерах.

Обе сотрудницы младшего медперсонала уволены, сообщил республиканский минздрав. «Объявлены выговоры лечащему врачу, старшей медицинской сестре и заведующей отделением, главной медицинской сестре диспансера, вынесено замечание и. о. главного врача»,— говорилось в сообщении.

Поздно вечером в тот же день на инцидент в ПНД отреагировал глава республики Сергей Меликов. Руководитель региона поручил минздраву «тщательно проверить работу диспансера и при необходимости принять и другие кадровые решения по нему».

Юлия Рыбина, Махачкала