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Коммерсантъ FM
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За уклонение рассчитайсь

В Госдуме одобрили штрафы до 50 тыс. руб. за нарушения обязанностей воинского учета

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал к принятию поправки к КоАП РФ, резко ужесточающие ответственность граждан за нарушения обязанностей воинского учета. Так, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины штраф предложено увеличить с 3 тыс. до 40–50 тыс. руб., а за уклонение от медкомиссии — с 3 тыс. до 15–25 тыс. руб. Если же гражданин не сообщил в военкомат об изменении места пребывания, работы, учебы и семейного положения, за это, считают в Госдуме, следует штрафовать на сумму 10–20 тыс. руб. вместо 3 тыс. руб. Граждан следует приучать к выполнению воинских обязанностей, но столь высокий размер штрафов несоизмерим с другими нормами КоАП, полагают опрошенные “Ъ” юристы.

Неявка по повестке в военкомат может стать причиной серьезных материальных потерь

Неявка по повестке в военкомат может стать причиной серьезных материальных потерь

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Неявка по повестке в военкомат может стать причиной серьезных материальных потерь

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проект поправок к КоАП РФ одобрен на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Документ предлагает ужесточить санкции за нарушения обязанностей воинского учета. За неявку в военкомат по выписанной повестке без уважительной причины (ст. 21.5 КоАП РФ) штраф предлагается поднять с 0,5–3 тыс. до 40–50 тыс. руб. «Несообщение гражданином» в военкомат информации об изменении места пребывания, работы, учебы и семейного положения предлагается выделить в отдельный пункт ст. 21.5 КоАП РФ и штрафовать нарушителей на 10–20 тыс. руб. (вместо максимальных 3 тыс. руб. сейчас). Уклонение от медицинского обследования и умышленная порча военных билетов, по мнению комитета, должны караться штрафами 15–25 тыс. руб. (сейчас до 3 тыс. руб.). За неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей (ст. 19.25 КоАП РФ) сейчас гражданам грозит до 300 руб. штрафа, юрлицам — до 20 тыс. руб.

Проектом поправок планку предлагается поднять до 15–25 тыс. руб. для физлиц и до 350–400 тыс. для юрлиц.

Кодекс также предлагается дополнить новой ст. 19.38 о «неоказании содействия» военкоматам в период мобилизации. Речь идет о невыполнении обязанностей по «своевременному оповещению и явке граждан, подлежащих призыву… на сборные пункты». Должностных лиц за это предлагается штрафовать на 60–80 тыс. руб., юридических — на 400–500 тыс. руб. Аналогичные санкции грозят нарушителям, не обеспечившим «организацию или обеспечение поставки техники на сборные пункты или в воинские части».

Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта, внесенному в Госдуму в 2019 году. В документе говорится, что нормы вступят в силу 1 октября 2023 года.

В апреле 2023 года Госдума и Совет Федерации, напомним, приняли, а президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание цифрового реестра воинского учета и интегрированного с ним реестра направляемых гражданам повесток. Так, граждан смогут вызывать в военкомат через портал госуслуг, ограничивая им до явки в военкомат выезд из страны. Уклонистам могут также запрещать водить автомобиль, заключать сделки с недвижимостью, получать кредиты и регистрировать ИП.

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«Ситуация с военкоматами не обострялась до 2022 года, поэтому не было необходимости править законодательство. Пробелы были обнажены в результате проведения частичной мобилизации. Указанные меры устраняют часть пробелов правового регулирования»,— рассуждает управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. Адвокат коллегии «Князев и партнеры» Владислав Жук называет устанавливаемые штрафы до 50 тыс. руб. «значительными», сравнивая их с максимальным наказанием в размере 30 тыс. руб. по ст. 12.8 КоАП РФ (за управление автомобилем в нетрезвом виде) или 4 тыс. руб. по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованиям сотрудника полиции). «С точки зрения значимости общественных интересов представляется, что безопасность дорожного движения или законность и правопорядок имеют большую общественную значимость по сравнению с актуальностью воинского учета»,— считает он. «Увеличение размера штрафа законодатель обосновывает превентивной составляющей. За годы игнорирования воинских обязанностей в настоящее время необходимо приучить сограждан к их выполнению»,— рассуждает руководитель практики уголовного и административного права «Амулекс.ру» Любовь Шебанова.

Впрочем, эксперт полагает, что «общество всегда болезненно воспринимает такое резкое повышение размера штрафа, не соотносящегося ни с заработной платой, ни с прожиточным минимумом».

У господина Жука есть впечатление, что законодатель «преднамеренно устанавливает чрезмерно высокие штрафы, несоизмеримые по степени суровости с другими нормами КоАП, в отношении всех деяний, связанных с воинской службой». Такой подход, полагает адвокат, ведет «к непропорциональности санкций КоАП и дисбалансу его нормативных положений».

Артем Денисов считает, что ужесточение санкций «показывает степень информированности военкоматов и наличие или отсутствие обмена информацией с соответствующими госорганами» — «иначе не было необходимости навязывания дублирующих функций».

Александр Воронов

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