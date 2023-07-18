Экстремизму конца-краю не видно

Депутаты Госдумы во вторник предложили ввести уголовную ответственность за «публичное оправдание и пропаганду экстремизма», расширив существующую статью УК о публичных призывах к экстремистской деятельности. По их мнению, это необходимо прежде всего для борьбы со «скулшутингом» — массовыми убийствами в учебных заведениях. Правда, в правительстве, поддержав идею проекта в целом, указали на некоторую избыточность предлагаемых его авторами мер. А эксперты полагают, что само понятие экстремизма является слишком растяжимым и под его «оправдание» может подпасть, например, «умышленное искажение истории».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Группа депутатов Госдумы от «Единой России» во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым внесла 18 июля в нижнюю палату проект поправок к ст. 280 Уголовного кодекса (УК), предусматривающей ответственность за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (наказание — от штрафа до 300 тыс. руб. до лишения свободы на срок до пяти лет).

Единороссы предлагают дополнить этот состав, предусмотрев в нем также ответственность за «публичное оправдание экстремизма» или его пропаганду.

Под «оправданием», уточняется в примечании к обновленной статье, нужно понимать «публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». Пропагандой же, согласно другому примечанию, следует считать «деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лица идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности».

«Этот законопроект — наша реакция в том числе на пропаганду так называемого массшутинга — массовых убийств в учебных заведениях и детских садах»,— пояснил в своем Telegram-канале господин Пискарев. Оправдание подобных преступлений и попытка представить их «модными» в молодежной среде через интернет и соцсети — крайне опасная тенденция, подчеркнул депутат.

В пояснительной записке к документу тоже подчеркивается, что он направлен на «предупреждение проявлений радикализма <…> прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи», а в качестве примера таких проявлений приводятся массовые убийства в школах и детсадах.

Факты оправдания таких преступлений депутаты рассматривают как «целенаправленную деятельность, в том числе с иностранным участием, направленную на разложение нашего общества, на нивелирование российских культурных и исторических ценностей».

Принятие же предложенных поправок поможет развитию России как «большой многонациональной страны», которая «отвергает всяческие попытки навязать извне псевдоценности расчеловечивания и нравственной деградации», резюмируют авторы законопроекта.

В Верховном суде РФ замечаний и предложений к инициативе депутатов не высказали, следует из отзыва на законопроект, направленного в Госдуму еще в январе этого года. А вот в правительстве сочли необходимым отметить некоторое излишество предлагаемых новаций, поскольку соответствующие действия уже сейчас могут быть квалифицированы по действующим статьям УК и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Это, в частности, статьи, предусматривающие ответственность за производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП), пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП либо ст. 282.4 УК), публичные призывы к нарушению территориальной целостности (ст. 20.3.2 КоАП либо ст. 282.1 УК), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 20.31 КоАП или ст. 282 УК). Таким образом, отмечается в отзыве правительства на законопроект (он датирован 3 апреля), его реализация приведет к коллизии этих норм со ст. 280 УК и трудностям при их разграничении на практике. Впрочем, при условии доработки проекта правительство его все-таки поддерживает, следует из документа.

К настоящему времени сделанные правительством замечания учли и все возражения уже сняты, заверил “Ъ” один из авторов законопроекта, зампред думского комитета по безопасности Эрнест Валеев. Это обычный законотворческий процесс, добавил он.

Эксперты, однако, склонны согласиться с правительством и оценивают депутатскую инициативу как избыточную.

Движение «Колумбайн», которое объединяет сторонников «скулшутинга», в России уже признали террористическим и запретили, напоминает эксперт по антиэкстремистскому законодательству Александр Верховский. По его словам, на протяжении последних лет отмечался активный рост числа дел именно по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК): по данным судебной статистики, в 2022 году число осужденных по этой статье выросло на 35% (по статье о призывах к экстремизму — на 20%). Что же касается ст. 280 УК, то до сих пор считалось, что состав преступления по ней возникает, когда присутствует призыв к каким-то действиям, объясняет эксперт. Но если предложенные поправки примут, то для возбуждения уголовного дела будет достаточно простого одобрения, высказанного в адрес любой организации, признанной экстремистской (всего их сейчас в списке Минюста 103, последнее обновление внесено 17 июля), либо ее участников, добавляет господин Верховский.

Цель законопроекта — ограничение публичной дискуссии на те темы, которые власти считают экстремистскими, полагает юрист проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев. Между тем само по себе определение этого понятия в российском законодательстве очень размыто, что открывает простор для правоприменителя (расследование дел по ст. 280 закреплено за ФСБ), указывает эксперт. Так, в пояснительной записке депутаты ссылаются на Стратегию национальной безопасности РФ, которая относит к проявлениям экстремизма в том числе организацию и проведение несогласованных публичных мероприятий, размывание традиционных духовно-нравственных ценностей, дестабилизацию внутриполитической обстановки и даже умышленное искажение истории, напоминает господин Селезнев. Причем в данном случае авторы даже не предлагают вариант административной преюдиции, которая позволяет людям скорректировать свое поведение после того, как ими заинтересуются правоохранительные органы, говорит юрист.

В свою очередь, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что необходимость детализации законодательства возникает, когда в обществе начинают проявляться обстоятельства, ранее выпадавшие из сферы контроля государства: «Очевидно, изменения в геополитическом плане обострили в обществе отношения, которые ранее практически не имели места,— констатирует эксперт.— В частности, можно утверждать, что после начала СВО активизировались попытки расшатать государственную целостность со стороны иностранных спецслужб. Государство реагирует на такие проявления и старается их купировать на законодательном уровне».

Анастасия Корня