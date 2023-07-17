А вас, Urals, я попрошу остаться

По данным “Ъ”, морской экспорт российской нефти в августе может упасть до годового минимума в 2,9–3 млн баррелей в сутки, в основном за счет портов Балтики. Тем самым правительство РФ выполнит обещание сократить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). Базовым уровнем для снижения стал экспортный график на третий квартал, но уже в июле российские нефтекомпании почти достигли требуемых уровней. Им не потребуется снижать добычу, а высвободившиеся объемы будут направлены на НПЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны подробности анонсированного правительством РФ в начале июля сокращения экспорта нефти на 500 тыс. б/с в августе. По словам двух источников “Ъ”, оно предполагает корректировку утверждаемого Минэнерго экспортного графика «Транснефти» за третий квартал, который составляется на основании заявок нефтекомпаний.

Исходно экспорт нефти по системе «Транснефти», по данным “Ъ”, предполагался на уровне 4,16 млн б/с (около 52,5 млн тонн за квартал), из которых около 3 млн б/с приходится на экспорт через порты Балтики, Новороссийск и Козьмино. В объем не входят примерно 450 тыс. б/с, которые экспортируются вне системы «Транснефти» — отгрузки с месторождений Арктики (в том числе Новопортовское, Приразломное «Газпром нефти») и Сахалина. Сокращение экспорта в августе коснется поставок Urals через порты Балтики и Новороссийска, тогда как трубопроводные поставки, а также отгрузки нефти сорта ВСТО из Козьмино (торгуется с премией к Urals) не должны быть затронуты. Таким образом, целевой уровень экспорта по морю в августе составляет примерно 2,9–3 млн б/с, а вместе с трубопроводными отгрузками — 4,1 млн б/с.

Сокращение не потребует от российских нефтяников существенных усилий. По данным Kpler, уже в июле среднесуточный морской экспорт нефти упал до 3,1 млн б/с против более 3,4 млн б/с в июне и рекордных 3,9 млн б/с в мае. Таким же он был в июле 2022 года.

Снижение экспорта со стороны РФ важно в контексте взаимоотношений с Саудовской Аравией в рамках сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия добровольно снижает добычу на 1 млн б/с в июле и августе, надеясь остановить непрерывный тренд снижения нефтяных цен в этом году. РФ в рамках этих усилий обязалась до конца 2024 года добровольно сокращать производство на 500 тыс. б/с, а на август — дополнительно сократить экспорт на аналогичную величину.

Собеседники “Ъ” в отрасли уверены, что сокращение экспорта не потребует от нефтяников снижать добычу, поскольку объемы будут перераспределены в пользу нефтепереработки. «Компании будут самостоятельно решать, как они будут действовать: либо сократят экспорт, либо сократят добычу. Но в целом задача уменьшить поставки на мировые рынки»,— говорил 13 июля вице-премьер Александр Новак. Нефтекомпании в июне почти завершили весенние ремонты на НПЗ, а рекордные объемы морского экспорта нефти в мае объяснялись именно выпадением перерабатывающих мощностей. Рост нефтепереработки в июле и августе призван решить проблему с нехваткой бензина на внутреннем рынке РФ, где с весны наблюдается непрерывный рост цен на топливо. По мнению одного из собеседников “Ъ”, нефтекомпании будут наращивать запасы топлива к осенним ремонтам на НПЗ во избежание дефицита. Кроме того, август — последний месяц, когда НПЗ смогут получить полный объем демпферных субсидий за поставку топлива на внутренний рынок, поскольку в сентябре субсидии упадут вдвое.

Виктор Катона из Kpler прогнозирует, что морской экспорт сократится до примерно 3 млн б/с в августе или даже чуть больше, основное снижение придется на порты северо-запада РФ. При этом нефтекомпании продолжат увеличивать нефтепереработку в августе для удовлетворения нарастающего спроса на топливо, отмечает эксперт. По оценкам господина Катоны, ее объем увеличится примерно на 100–200 тыс. б/с с 5,65 млн б/с в июле. Соответственно, суммарный экспорт нефти в июле ожидается на уровне 4,25 млн б/с, в августе чуть ниже — в диапазоне 4,1–4,2 млн б/с. Хотя, согласно графику ремонтов, работы на Ангарском, Рязанском, Саратовском НПЗ запланированы на август—октябрь, Виктор Катона не ожидает существенного выпадения мощностей переработки в августе, поскольку нефтекомпании экономически заинтересованы в выпуске топлива в период высоких выплат по демпферу.

Дмитрий Козлов