Ночь прошла у взорванного моста

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело о теракте с использованием беспилотных надводных аппаратов, в результате которого пострадала девочка, погибли ее родители и был поврежден Крымский мост, расследуется в подразделении ГСУ СКР, которое с 8 октября прошлого года разбирается в обстоятельствах первого нападения на транспортную магистраль. Тогда мост был дистанционно подорван с помощью трейлера, набитого взрывчаткой. Организатором прошлого и нового терактов следствие считает начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, уже объявленного Россией в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поврежденный участок Крымского моста

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Поврежденный участок Крымского моста

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По данным “Ъ”, два взрыва под автомобильной частью Крымского моста были зарегистрированы дежурной частью подразделения Росгвардии, охраняющей объект, в 3:15 утра 17 июля. В течение пяти минут дежурный оповестил о ЧП буквально все службы, направившие на место ЧП своих представителей. Поскольку место преступления относится к «краснодарской» части моста (Темрюкский район), в числе первых на него приехали руководители краевых полиции, ФСБ, МЧС и даже прокурор Сергей Табельский.

По предварительным данным, мост был атакован надводными ударными беспилотными аппаратами. Какие именно использовались для нападения, еще должны установить эксперты. Среди прочего проверяется и версия о двойном теракте. Вначале были направлены дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, которые обнаружили и встретили огнем защитники моста, а под их прикрытием удары были нанесены более совершенными штатными боевыми, а не самодельными аппаратами.

В результате взрывов опоры Крымского моста не пострадали, но были повреждены пролеты направления Керчь—Тамань. В сторону Тамани из Керчи пролет, по предварительным данным, просел на полметра.

На восстановление конструкций понадобится около трех недель.

В результате взрывов пострадала семья Кулик, ехавшая на машине Ford из Белгородской области в Крым. Алексей и Наталья Кулик погибли на месте, а их несовершеннолетняя дочь получила тяжелые травмы. Ее вертолетом отправили в Краснодар.

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По данным “Ъ”, оно находится в производстве следователей управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главка, которые разбираются в обстоятельствах теракта, совершенного на том же Крымском мосту 8 октября прошлого года. Тогда дистанционно был подорван грузовик, перевозивший, по документам, палеты с полиэтиленовой пленкой, в которой была спрятана взрывчатка. В результате теракта тогда погибли пять человек. Взрывом выбило два перекрытия моста, а кроме того, загорелись поврежденные обломками цистерны проходившего рядом грузового поезда.

Под следствием по этому делу сейчас находятся восемь человек. А само дело условно разделено на две части. В одной — двое граждан Украины и трое выходцев из Армении, а в другой — трое россиян.

Добиваясь очередного продления арестов подследственных, представители ГСУ СКР указали, что для завершения расследования им нужно получить ответы на запросы, направленные в КНР, Грузию и Армению (пленка производилась в Китае, а потом через несколько стран, включая Украину, была доставлена в Россию). Кроме того, следствию необходимы результаты 30 судебных экспертиз, которые никак не закончатся.

Впрочем, все это не понадобилось российским правоохранителям, чтобы назвать начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова организатором этой и других акций, совершенных в России. Интересно, что заочное преследование генерала решили осуществлять не в СКР, а в следственном управлении ФСБ. Оно заочно предъявило ему обвинение в организации террористического сообщества, терактов, незаконного оборота взрывчатки и боеприпасов (ст. 205.4, ст. 205, ст. 222.1 и ст. 222 УК РФ). Господин Буданов был заочно арестован Лефортовским райсудом и объявлен в международный розыск. Очевидно, после нового теракта в его деле появится еще один эпизод. Тем более что подчиненные генерала даже не отрицали возможную причастность к ЧП.

«Крымский мост — конструкция там излишняя»,— заявил спикер главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что в Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. «Террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар»,— написал Константинов в своем Telegram-канале, напомнив, что глава Минобороны Сергей Шойгу обещал наносить удары по центрам принятия преступных решений.

А заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев уже в своем Telegram-канале призвал отказаться от судебной практики и принимать в отношении террористов, их пособников и лидеров самые жесткие меры, включая уничтожение их домов. Однако пока такие методы успешно применяет как раз украинская сторона.

Николай Сергеев