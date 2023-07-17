Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ночь прошла у взорванного моста

В дистанционных терактах подозревают украинскую разведку

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело о теракте с использованием беспилотных надводных аппаратов, в результате которого пострадала девочка, погибли ее родители и был поврежден Крымский мост, расследуется в подразделении ГСУ СКР, которое с 8 октября прошлого года разбирается в обстоятельствах первого нападения на транспортную магистраль. Тогда мост был дистанционно подорван с помощью трейлера, набитого взрывчаткой. Организатором прошлого и нового терактов следствие считает начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, уже объявленного Россией в розыск.

Поврежденный участок Крымского моста

Поврежденный участок Крымского моста

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Поврежденный участок Крымского моста

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По данным “Ъ”, два взрыва под автомобильной частью Крымского моста были зарегистрированы дежурной частью подразделения Росгвардии, охраняющей объект, в 3:15 утра 17 июля. В течение пяти минут дежурный оповестил о ЧП буквально все службы, направившие на место ЧП своих представителей. Поскольку место преступления относится к «краснодарской» части моста (Темрюкский район), в числе первых на него приехали руководители краевых полиции, ФСБ, МЧС и даже прокурор Сергей Табельский.

По предварительным данным, мост был атакован надводными ударными беспилотными аппаратами. Какие именно использовались для нападения, еще должны установить эксперты. Среди прочего проверяется и версия о двойном теракте. Вначале были направлены дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, которые обнаружили и встретили огнем защитники моста, а под их прикрытием удары были нанесены более совершенными штатными боевыми, а не самодельными аппаратами.

В результате взрывов опоры Крымского моста не пострадали, но были повреждены пролеты направления Керчь—Тамань. В сторону Тамани из Керчи пролет, по предварительным данным, просел на полметра.

На восстановление конструкций понадобится около трех недель.

В результате взрывов пострадала семья Кулик, ехавшая на машине Ford из Белгородской области в Крым. Алексей и Наталья Кулик погибли на месте, а их несовершеннолетняя дочь получила тяжелые травмы. Ее вертолетом отправили в Краснодар.

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По данным “Ъ”, оно находится в производстве следователей управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главка, которые разбираются в обстоятельствах теракта, совершенного на том же Крымском мосту 8 октября прошлого года. Тогда дистанционно был подорван грузовик, перевозивший, по документам, палеты с полиэтиленовой пленкой, в которой была спрятана взрывчатка. В результате теракта тогда погибли пять человек. Взрывом выбило два перекрытия моста, а кроме того, загорелись поврежденные обломками цистерны проходившего рядом грузового поезда.

Под следствием по этому делу сейчас находятся восемь человек. А само дело условно разделено на две части. В одной — двое граждан Украины и трое выходцев из Армении, а в другой — трое россиян.

Как добраться до Крыма после перекрытия моста

Читать далее

Добиваясь очередного продления арестов подследственных, представители ГСУ СКР указали, что для завершения расследования им нужно получить ответы на запросы, направленные в КНР, Грузию и Армению (пленка производилась в Китае, а потом через несколько стран, включая Украину, была доставлена в Россию). Кроме того, следствию необходимы результаты 30 судебных экспертиз, которые никак не закончатся.

Впрочем, все это не понадобилось российским правоохранителям, чтобы назвать начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова организатором этой и других акций, совершенных в России. Интересно, что заочное преследование генерала решили осуществлять не в СКР, а в следственном управлении ФСБ. Оно заочно предъявило ему обвинение в организации террористического сообщества, терактов, незаконного оборота взрывчатки и боеприпасов (ст. 205.4, ст. 205, ст. 222.1 и ст. 222 УК РФ). Господин Буданов был заочно арестован Лефортовским райсудом и объявлен в международный розыск. Очевидно, после нового теракта в его деле появится еще один эпизод. Тем более что подчиненные генерала даже не отрицали возможную причастность к ЧП.

«Крымский мост — конструкция там излишняя»,— заявил спикер главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что в Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. «Террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар»,— написал Константинов в своем Telegram-канале, напомнив, что глава Минобороны Сергей Шойгу обещал наносить удары по центрам принятия преступных решений.

Почему Крымский мост важен для России

Читать далее

А заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев уже в своем Telegram-канале призвал отказаться от судебной практики и принимать в отношении террористов, их пособников и лидеров самые жесткие меры, включая уничтожение их домов. Однако пока такие методы успешно применяет как раз украинская сторона.

Николай Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...