IT ставят на проверку

На фоне задержания замглавы Минцифры Максима Паршина по подозрению в получении взятки министерство до сентября приостановило выдачу грантов в IT-сфере на проекты в области импортозамещения. Министерство также намерено провести проверку решений о выдаче грантов в 2022–2023 годах и «отменить проекты, по которым есть сомнения». Всего за этот период поддержано 26 проектов на 18,2 млрд руб. Участники рынка отмечают, что речь идет в основном о разработке индустриального ПО, а значительная часть проектов в области общесистемного так и не были поддержаны. Но они связывают это, скорее, с бюрократическими проволочками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов на новые разработки в сфере IT, заявило министерство в официальном Telegram-канале. Кроме того, министерство проведет независимую оценку компетенций сотрудников фонда РФРИТ (основного оператора грантов), обновит состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке заявок, а также проведет аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022–2023 годах и «отменит проекты, по которым есть сомнения в 100%-ной чистоте».

Также Минцифры хочет оптимизировать процессы принятия решений о выдаче грантов «для полного исключения влияния на них сотрудников Минцифры, обеспечения прозрачности и публичности всех этапов запуска и реализации проектов».

Для этого будет создана комиссия по проверке во главе с главой министерства Максутом Шадаевым, в которую войдут представители основных ассоциаций в сфере IT (АПКИТ, «Руссофт», АРПП «Отечественный софт» и др.), экспертных организаций. Она будет проверять обоснованность всех отказов в поддержке проектов, наличие конфликта интересов, а также рассмотрит все жалобы и предложения по оптимизации процессов и процедур, представит результаты аудита проектов.

Ранее сотрудники СКР и ФСБ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали замглавы Минцифры Максима Паршина. Незаконное вознаграждение, предположительно полученное от главы ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) Александра Моносова, по некоторым данным, составило всего 3,5 млн руб. С 2022 года господин Паршин контролировал работу индустриальных центров компетенций и центров компетенций разработки программного обеспечения, которые занимаются выбором приоритетных проектов в сфере импортозамещения общесистемного и промышленного ПО для выделения господдержки.

В июне стало известно, что Минцифры совместно с РФРИТ и фондом «Сколково» до конца мая должны были подготовить перечень проектов для выделения господдержки в рамках реализации «дорожных карт» развития нового общесистемного и индустриального программного обеспечения (НОПО и НИПО), но на начало июня они не были согласованы. В Минцифры заявляли, что в октябре 2022 года утверждены 46 особо значимых проектов: «В 2022–2023 годах через РФРИТ и фонд "Сколково" поддержано 26 проектов на общую сумму 18,2 млрд руб.». В РФРИТ добавили, что в 2023 году финансирование в размере 4,5 млрд руб. получили шесть «особо значимых проектов».

В то же время собеседник «Ъ» в одном из центров компетенций говорит, что пока финансирование получали только проекты в рамках замещения промышленного, индустриального ПО: «Такие проекты были признаны особо значимыми. При этом по проектам в рамках общесистемного ПО разработчики пока денег так и не получили. Но это, скорее, вопрос приоритетов и бюрократических проволочек, мы не наблюдали каких-то коррупционных составляющих». По его мнению, инициатива создать комиссию по проверке порядка выдачи грантов нужна, чтобы продемонстрировать полную прозрачность в этом процессе и исключить какие-либо подозрения в отношении Министерства в связи с делом Максима Паршина.

Топ-менеджер крупной российской IT-компании предполагает, что аудит, о котором говорит Минцифры, будет предполагать как проверку заявок на получение грантов с точки зрения их оформления — соблюдения всех процедур при подготовке пакета документов и т. д., так и проверку исполнения проектов, уже получивших финансирование: «Например, могут проверять, закрывали ли глаза представители фонда, в работу которых входила проверка исполнения компаниями мероприятий проектов, на несоблюдение сроков или изменений в сметах».

Но РФРИТ и их система распределения грантов не видятся мне коррупционными, добавляет он: «Процедуры подачи заявок на гранты и дальнейшей отчетности были очень формализованными и бюрократизированными». По его словам, каждый из проектов проходил несколько этапов оценки: за проверкой исполнения формальных процедур (полноты пакета документов по проекту) следовала оценка экспертного совета. Собеседник говорит, что ему известно только об одном случае, когда заявки на получение грантов от РФРИТ «пошли в обход» экспертного совета: «Это были так называемые особо значимые проекты. Эти заявки сразу шли на одобрение».

Юлия Тишина, Никита Королев