В борьбе с валютаризмом

Под жесткие американские санкции попали еще пять российских кредитных организаций, включая Тинькофф-банк. Особенностью всех их была активная деятельность именно на валютном рынке, который санкции делают фактически недоступным. На клиентах банков SDN-статус уже отразился — «Тинькофф» и «Солидарность» рекомендовали не использовать карты UnionPay за рубежом. Эксперты предупреждают, что могут пострадать операции клиентов и в других, даже «нетоксичных» валютах. Впрочем, опыт остальных подсанкционных банков показывает, что даже самые суровые ограничения не останавливают их зарубежную деятельность полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

США 20 июля включили в SDN-список еще одну системно значимую кредитную организацию и одного из крупнейших игроков розничного рынка — Тинькофф-банк. Кроме того, в черный список американского Минфина попали Локо-банк (входит в топ-50), «Солидарность» и Петербургский социальный коммерческий банк (оба входят в топ-100), а также «Юнистрим», входящий в число пяти крупнейших российских игроков трансграничных переводов.

Как отмечают в OFAC, Тинькофф-банк «частично» принадлежит находящемуся в SDN-списке Владимиру Потанину. Банк также находится под санкциями Великобритании и ЕС, которые оспаривает (см. “Ъ” от 25 мая).

Всем пяти банкам, попавшим под санкции, выдали генеральные лицензии на сворачивание деятельности до 18 октября.

Новые фигуранты SDN-листа до последнего времени достаточно активно проводили валютные операции, в том числе по контрактам внешнеэкономической деятельности.

В частности, Тинькофф-банк проводил для розничных клиентов долларовые переводы в Китай и в несколько стран СНГ, в евро и фунтах доступны только переводы в Россию, были исходящие переводы в рупиях в Индию (см. “Ъ” от 22 июня), исходящие и входящие переводы в юанях в 139 стран. Среди доступных клиентам валют также казахстанский тенге, турецкая лира, белорусский рубль, гонконгский доллар и армянский драм.

ПСКБ работает с 20 иностранными валютами, включая юань, дирхам, рупию и лиру. Банк «Солидарность» активно выдавал клиентам карты китайской платежной системы UnionPay в рублях, евро и юанях. У «Юнистрима» есть партнеры в странах СНГ, Европы, Азии, перевод можно было сделать в 17 стран, включая Кипр, Великобританию, Вьетнам. Локо-банк предлагает корпоративным клиентам переводы более чем в десяти валютах, включая юани, лиры, тенге.

Санкции уже отразились на клиентах кредитных организаций.

В Тинькофф-банке сообщили, что с 21 июля перестанут работать за рубежом карты UnionPay. В банке «Солидарность» владельцам таких карт посоветовали за рубежом снять наличные. В Локо-банке уверены, что ограничения скажутся исключительно на доступности долларовых платежей. В «Юнистриме» заявили, что намерены продолжать работу с партнерами во всем мире, для этого «в целях бесперебойного проведения взаиморасчетов» предлагается «использование национальных валют».

Вместе с тем в «Тинькофф-инвестициях» сообщили, что торги по ценным бумагам, номинированным в долларах США, продолжаются в стандартном режиме.

Впрочем, юристы отмечают, что переход подсанкционных банков к расчетам в «нетоксичных» валютах не всегда оказывается доступен. «Если вместо платежа в долларах, который будет недоступен, вы проводите другой валютный платеж, то это могут воспринимать как обход санкций, поэтому контрагентам проще просто ограничить их»,— поясняет партнер юридической компании «Делькредере» Андрей Тимчук.

В частности, по словам юриста, у SDN-банков не проходят платежи в дирхамах ОАЭ, им закрываются корсчета в евро, а также с большой степенью вероятности могут осложниться и платежи в китайских юанях. Турецкие банки также крайне плохо работают с лицами из SDN-списка, уточняет господин Тимчук. Банковский юрист Нина Семина отмечает, что даже при сохранении подключения SDN-банков к SWIFT конкретные банки-корреспонденты могут отказывать в проведении платежей, опасаясь вторичных санкций.

Как поясняет госпожа Семина, несмотря на то что банки с SDN-статусом продолжают международную деятельность, «нельзя исключать, что условно благоприятные сейчас юрисдикции окажутся менее комфортными в будущем».

По ее мнению, для попавших под санкции есть два пути: использовать возможности лицензии на завершение операций и сделать переход к другим фининститутам, либо наиболее вероятный сценарий — банки переориентируются на работу с иными контрагентами, иными активами и предложат клиентам альтернативные продукты и инструменты.

Многие уже попавшие в SDN-лист банки не только сохраняют работу в других сферах, но и находят новые ниши, хотя преимущественно это связано со странами Юго-Восточной Азии и СНГ. Например, МТС-банк после попадания в санкционные списки начал предлагать клиентам оформить виртуальные долларовые карты. Альфа-банк рекламирует сервис по оформлению карт зарубежных банков через сервис Cardlist. Сбербанк активно развивает бизнес в Индии, а дочерний банк ВТБ продолжает работу в Казахстане.

Источник “Ъ” на банковском рынке уверен, что карты UnionPay быстро перестанут работать за рубежом, но платежи в валютах, отличных от доллара, могут сохраниться. По его словам, контрагенты «могут взять паузу, подумать, переосмыслить, но потом возобновить работу».

Ольга Шерункова