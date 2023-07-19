Служенье МУС не терпит саммиты

Затянувшаяся интрига вокруг возможного участия президента РФ Владимира Путина в августовском саммите БРИКС в ЮАР разрешилась. Господин Путин, чьего ареста добивается Международный уголовный суд (МУС), не полетит в страну, обязанную выполнять решения этой инстанции. В ЮАР отправится глава МИДа Сергей Лавров, а Владимир Путин поучаствует в саммите по видеосвязи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе российского МИДа Сергею Лаврову, который в этом году уже дважды посещал ЮАР, придется снова туда слетать — теперь за Владимира Путина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Главе российского МИДа Сергею Лаврову, который в этом году уже дважды посещал ЮАР, придется снова туда слетать — теперь за Владимира Путина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Точку в дискуссиях об участии или неучастии президента России в саммите БРИКС (в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который должен состояться в Йоханнесбурге 22–24 августа, поставил южноафриканский лидер Сирил Рамафоса. В пресс-релизе, опубликованном 19 июля офисом президента, подтверждается готовность ЮАР принять саммит и подчеркивается, что господин Рамафоса в последние месяцы много над этим работал.

Отдельно в сообщении указывается, что предстоящая встреча лидеров БРИКС впервые со времен пандемии коронавируса пройдет в очном формате. И тут же следует оговорка: до ЮАР доберутся не все. «По обоюдному согласию президент Российской Федерации Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Российская Федерация будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым»,— отмечается в пресс-релизе. Остальные руководители посетят саммит лично.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил «РИА Новости», что Владимир Путин «принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи». Господин Песков считает, что «это будет полноценное участие». На самой встрече, как подтвердил кремлевский чиновник, будет присутствовать министр Лавров.

Интрига вокруг визита Владимира Путина в ЮАР возникла после того, как в марте МУС выдал ордер на арест президента России, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Суд считает, что они ответственны за «незаконную депортацию населения (детей)» с территории Украины.

Москва на появление ордера отреагировала в тот же день. «С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные “рецепты” на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными»,— прокомментировала решение суда официальный представитель МИД России Мария Захарова. Словосочетание «юридически ничтожен» российские чиновники разного уровня и дипломаты потом повторят не один раз.

Но в случае с саммитом БРИКС в Йоханнесбурге оказалось, что выданный судом ордер вес все же имеет. ЮАР находится в числе 123 стран, которые не только подписали Римский статут МУС, но и ратифицировали его. И тем самым взяли на себя обязательства выполнять решения суда. После выдачи ордера на арест господина Путина власти ЮАР оказались перед сложной задачей: как сделать так, чтобы и принять саммит, и не рассориться ни с Западом, ни с Москвой, и не нарушить свои обязательства по линии МУС.

Вокруг предстоящего саммита началась дипломатическая игра, которая в какой-то момент переплелась с южноафриканской внутренней политикой. Москва давала понять, что настроена на личное участие Владимира Путина в форуме пятерки. Весной Дмитрий Песков говорил, что приглашение на саммит Россией получено и решение об уровне участия будет принято ближе к делу. Между тем ближе к делу стало ясно, что Москве хотелось бы быть представленной в Йоханнесбурге на высшем уровне.

Это следовало в том числе из слов замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, который прямо сказал, чего именно российская сторона ожидает от властей ЮАР. «Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны—хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований. Соответствующие сигналы южноафриканской стороне нами направлены, и мы исходим из того, что именно таким образом и будет организовано все, что связано с саммитом и предстоящим участием в нем руководства Российской Федерации»,— заявил господин Рябков агентству ТАСС 15 июня.

В ЮАР тем временем история развивалась своим чередом. Местная оппозиционная сила «Демократический альянс» через суд потребовала от президента Рамафосы выполнить обязательства перед МУС. Разъяснения, которые лидер ЮАР дал в связи с иском демократов, хоть и были помечены как конфиденциальные, но вскоре были обнародованы.

Согласно им, господин Рамафоса якобы сообщил суду: «Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента был бы объявлением войны». Впрочем, по версии южноафриканского издания News24, президент сказал, что было бы безрассудством объявить России войну, арестовав ее президента. Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, сказал, что никто не намекал ЮАР на возможные последствия гипотетического ареста российского президента: «В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно».

Также южноафриканские и западные СМИ, в том числе со ссылкой на высокопоставленных чиновников в правительстве ЮАР, сообщали: власти республики пытались убедить российскую сторону в том, что господину Путину не стоит лично участвовать в саммите. Причем убеждал Владимира Путина лично Сирил Рамафоса. Но, как отметил вице-президент ЮАР Пол Машатиле 14 июля в интервью газете Mail & Guardian, РФ отклонила предложения заменить президента министром иностранных дел.

Президенты Рамафоса и Путин, судя по сообщениям на сайте Кремля, в своих телефонных разговорах (коих в этом году у них было немало), а также во время июньской встречи постоянно обсуждали подготовку к саммиту БРИКС. Их последний разговор состоялся 15 июля.

В обнародованном Кремлем сообщении ничего не говорилось о том, на каком уровне Москва примет участие в форуме в Йоханнесбурге. Зато там отмечалось, что господа Путин и Рамафоса договорились провести отдельную встречу для «обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке» на саммите Россия—Африка, который пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

По крайней мере одна тема предстоящего разговора теперь стала известна — это изменение формата участия господина Путина во встрече лидеров БРИКС с очного на заочный.

Судя по изначальному настрою российской стороны и тем заявлениям, которые прозвучали из Претории в последнюю неделю, перемены произошли не то чтобы по желанию Москвы. Уже упомянутый Пол Машатиле говорил, что власти ЮАР «были бы счастливы», если бы Владимир Путин не приехал.

Пожелание сбылось. Это первый случай, когда ордер МУС повлиял на планы российского лидера. Последний ли — пока неясно. Новая возможность проверить силу ордера представится в следующем году. Очередной саммит БРИКС, который проходит ежегодно, должна принимать бразильская сторона — при условии, что устоявшаяся очередность не будет нарушена. Бразилия, как и ЮАР (в отличие от Индии, Китая и России), является участником МУС.

Владимир Соловьев