Станислав Черчесов вылетел с работы

Руководство венгерского «Ференцвароша» отправило в отставку главного тренера Станислава Черчесова. Это произошло сразу после сенсационного вылета его команды уже в первом отборочном раунде футбольной Лиги чемпионов. Подопечные известного российского специалиста проиграли заметно уступавшему им в классе фарерскому «КИ Клаксвик» со счетом 0:3, да еще на своем поле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Черчесов

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Станислав Черчесов

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в последние два года возглавлявший самый популярный венгерский клуб «Ференцварош», был отправлен в отставку после того, как его команда не смогла преодолеть первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Мало кто сомневался, что она спокойно пройдет более чем скромный «Клаксвик» с Фарерских островов. Хотя «Ференцварош» тоже далеко не гранд еврофутбола, состав которого оценивается Transfermarkt всего-то в €53,4 млн, но ему противостоял соперник, чья трансферная стоимость составляет и вовсе лишь €2,68 млн.

Первый матч на Фарерах завершился нулевой ничьей, а в ответной встрече грянула сенсация. В Будапеште «Клаксвик» уже к перерыву забил три безответных мяча. И как ни старался «Ференцварош» избежать фиаско, ему не удалось изменить счет.

На послематчевой пресс-конференции Черчесов взял вину за поражение на себя, однако не собирался подавать прошение об отставке. «В прошлом году мы тоже пережили нечто подобное,— сказал наставник венгерского клуба.— Но тогда я не сдался, и мы смогли потом дойти до 1/8 финала Лиги Европы. Не сдамся я и сейчас. Я должен проанализировать то, что произошло, и понять, сможем ли мы выбраться из сложившейся ситуации вместе или нет».

А вот президент «Ференцвароша» Габор Кубатов посчитал, что анализировать тут нечего, и уволил главного тренера. «В результате личной беседы со Станиславом Черчесовым мы решили не продолжать сотрудничество»,— написал руководитель клуба на своей странице в социальной сети. И еще он добавил, что ему очень стыдно.

Российскому тренеру не помогли даже былые заслуги, а он дважды приводил «Ференцварош» к победе в чемпионате Венгрии и выиграл с ним национальный Кубок. В прошлом сезоне команда даже пошумела в Лиге Европы, заняв первое место в группе с «Монако», турецким «Трабзонспором» и сербской «Црвеной Звездой», что позволило ей пробиться в 1/8 финала, где она уступила немецкому «Байеру».

Формально и сейчас «Ференцварош» еще не вылетел из еврокубков, получив право продолжить выступление в квалификации Лиги конференций. В этом турнире венгерскому клубу было бы даже проще добиться успеха — и не исключено, что под руководством Черчесова. Но президент «Ференцвароша» мечтал о попадании в групповой этап Лиги чемпионов, где будапештцы не так давно уже выступали — в сезоне 2020/2021.

К тому же под эту задачу они основательно укрепили состав. Не сказать, что сильно потратились, но €6,7 млн за новичков выложили, в том числе €2 млн заплатили «Краснодару» за Кристиана Рамиреса. Правда, заявить эквадорского защитника на матчи с «Клаксвиком» в «Ференцвароше» не успели. Да и Черчесов, судя по всему, не успел еще разобраться с большим количеством новых футболистов, а их пришло аж десять человек. В результате они пока не столько усилили, сколько скорее разбалансировали состав. Вероятно, сказалась и определенная недооценка соперника со стороны фаворита. Впрочем, «Клаксвик» подопечные Черчесова должны были обыгрывать, наверное, в любом состоянии с учетом существенной разницы в классе между венгерской и фарерской командами.

Александр Ильин