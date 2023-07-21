Зеленский уволил посла Украины в Великобритании, критиковавшего его слова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Уволенный посол ранее критиковал слова украинского президента о готовности ежедневно благодарить министра обороны Британии Бена Уоллеса за военную помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

На саммите НАТО в Вильнюсе Бен Уоллес сказал, что странам Запада хотелось бы услышать слова благодарности со стороны Украины за оказанную помощь. В ответ Владимир Зеленский с иронией заявил, что может благодарить Бена Уоллеса каждое утро. Высказывание президента Украины осудил украинский посол Вадим Пристайко назвав «нездоровым сарказмом». По мнению посла, «сарказм между дружественными странами не нужен».

Теперь Вадима Пристайко сняли сразу с двух должностей — чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии, а также постоянного представителя при Международной морской организации. Указ об отстранении опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского. Причина отстранения посла не называется.

С августа 2019 года по март 2020-го Вадим Пристайко был министром иностранных дел Украины. С марта 2020 года он работал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, затем — послом в Великобритании.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина